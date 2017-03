Görlitz rockt wieder

Zum Jubiläum kommen Musiker aus der halben Welt nach Görlitz. So werden Musiker aus Deutschland, unserem Nachbarland Polen, aber auch aus Australien, Kanada und Irland in der Neißestadt begrüßt. Dementsprechend vielseitig ist auch die Palette der dargebotenen Musikrichtungen. Neben klassischen Rockklängen gibt es Blues, Jazz, Funk, Soul, Latin, Salsa, Bouzouki, Klezmer, Folk aus verschiedenen Ländern und natürlich auch beliebte deutsche Schlagerinterpreten zu hören.

Das Programm beginnt am Nachmittag um 15 Uhr im Schlesischen Museum (Goldener Baum), wo junge Nachwuchskünstler Proben ihres Könnens zeigen werden. Anschließend bringt dort die junge Künstlerin JELA mit ihrer kraftvollen, ausdrucksstarken Stimme internationale Songs zu Gehör. Ab 17 Uhr laden die Kaffeehäuser der Altstadt mit einem vielfältigen Programm die Gäste ein. Danach öffnen über 30 Kneipen und Restaurants ihre Pforten zum großen Musik- und Kneipenfestival. Zu den bereits bekannten langjährigen Lokalen in der Görlitzer Altstadt gesellen sich in diesem Jahr auch einige neue Veranstaltungsorte, wie das frisch eröffnete elsässische Restaurant „La Vie“ sowie nach längerer Pause wieder das „Café Kugel“. In der Luisenstraße empfängt die neu eröffnete bayerische Wirtschaft „Wiesn Schänke“ die Gäste, während am Klosterplatz der „Imperator“ zum Rocken einlädt. In der unteren Neißstraße 8 öffnet an diesem Abend die ehemalige Gaststätte „Zum Pilger“ mit Schlagern im Gewölbe, ebenso wie das schon im letzten Jahr beliebte „Goldene Tor“ in der Jakobstraße 5 mit der 2. Schlagernacht mit Nicci Sander, Angelika Martin und Fresh Fox. Die zweite Auflage von „Rock in der Tiefgarage“ Hotel Paul Otto mit Colour the sky startet wegen der großen Nachfrage in diesem Jahr bereits 19.30 Uhr. In der Straßburgpassage gibt es erneut eine „karibische Nacht“ mit südlichen Flair. Homefield Four und Phoss werden im Café Gloria begeistern.

Der Einlass zu allen Veranstaltungsstätten von „Görlitz Rockt“ erfolgt wieder mit den bewährten Einlassbändchen. Mit dem Erwerb der Bändchen erhalten Sie ein ausführlich bebildertes Programmheft, welches auch ortsunkundige Besucher mittels eines Lageplanes zu allen teilnehmenden Lokalen leitet. Ein Schnellfinder verschafft einen guten Überblick über die angegebenen Musikrichtungen und den jeweiligen Startzeiten in den Gaststätten.

Die Einlassbändchen gibt‘s für 9,50 Euro beim WochenKurier.