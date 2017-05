GHT startet mit ausverkaufter Premiere ins Sommertheater

Wenngleich der Sommer in diesem Jahr ungewöhnlich lange auf sich warten lässt, eröffnete das Gerhart-Hauptmann-Theater bereits am vergangenen Samstag, 6. Mai die Freilichtbühne im Zittauer Klosterhof und bewies mit der ausverkauften Premiere von »Der Pavillon«, einer Kriminalkomödie von Alec Coppel, dass das Wetter die Gäste des Hauses mitnichten von einem Besuch in der atmosphärischen Sommerspielstätte des Theaters abhält.

Bei klarem Himmel fühlten sie, eingehüllt in Decken und ausgestattet mit warmen Getränken, den Zuschauerraum bis auf den letzten Platz und wurden nicht enttäuscht: »Der Pavillon«, der auch die Vorlage für Louis de Funés' berühmten Film »Camouflage – Hasch mich, ich bin der Mörder« lieferte, kam in der Inszenierung von Marc Schützenhofer aus dem Zittauer Schauspielensemble als turbulente Komödie auf die Bühne und sorgte für reichlich Lacher und herzhafte Schenkelklopfer. Auf der Bühne überzeugen in der Inszenierung Klaus Beyer als Eliot Nash, Maria Weber als dessen Frau Nell, Tilo Werner in einer Doppelrolle als Harlow Edison und Louie und Riccardo Giagnorio, der gleich in vier verschienen Rollen zu erleben ist.

Zahlreiche weitere Aufführungstermine stehen bereits fest. Am 14. und 31. Mai wird die Inszenierung die nächsten Male im Klosterhof zu sehen sein.

Aber auch auf den anderen Freilichtbühnen des Theaters lassen die nächsten Premieren nicht mehr lange auf sich warten: am 3. Juni eröffnet der Görlitzer Stadthallengarten mit der Görlitz-Premiere von »Die 39 Stufen« - einer Kriminalkomödie von Alfred Hitchcock, die in der letzten Saison im Zittauer Klosterhof zu sehen war. Es folgen am 16. Juni die Operette »Frau Luna« und am 24. Juni der Doppeltanzabend »Sacre«. Auch ein Open-Air-Konzert steht in diesem Jahr auf dem Spielplan des Stadthallengartens: vom 4. bis 6. Juli lockt das Unterhaltungskonzert »Carmen tanzt Flamenco« auf die Görlitzer Freilichtbühne.

Ein Schmugglerabenteuer steht in diesem Jahr auf dem Spielplan der Waldbühne Jonsdorf: »Der König der Schmuggler – Das Geheimnis des Pascherfriedel« heißt das Stück aus der Feder von Axel Stöcker, das Schauspielintendantin Dorotty Szalma inszeniert.

Weitere Termine:

»Der Pavillon«: nächste Termine am 14. und 31.5.; jeweils 20 Uhr

»Die 39 Stufen«: Premiere in Görlitz am 3.6.; 20 Uhr

»Frau Luna«: Premiere am 16.6; 20 Uhr

»Der König der Schmuggler – Das Geheimnis des Pascherfriedel«: Premiere am 17.6.; 17 Uhr

»Sacre«: Premiere am 24.6.; 20 Uhr

»Carmen tanzt Flamenco«: 4.7., 5.7., 6.7.; jeweils 20 Uhr