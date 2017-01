Geschichte(n) der Reformation

Eisbader kennen keinen Schmerz!

Pirna. Die "Pirnaer Eisbrecher" stürzen sich wieder in die Fluten37 Jahre Winterschwimmen in Pirna – am 4. Februar steigen 100 Eisbader und hartgesottene Wasserratten bunt kostümiert, gut gelaunt bei musikalischer Unterhaltung in das eisige Wasser des Natursees in Copitz. Nicht nur die aktiven Winterschwimmer des…