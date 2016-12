Gerettet: Junge Frau springt nicht

Räuber fliehen ohne Ware

Am Dienstagmorgen beobachtete in Görlitz ein Zeuge, wie ein Unbekannter mit einem beladenen Einkaufskorb einen Einkaufsmarkt an der Straße Am Birkenwäldchen über den Eingang verließ, ohne die darin befindliche Ware zu bezahlen. Der 40-Jährige meldete dies einer Angestellten des Marktes und beide gingen zum Parkplatz, um den Unbekannten anzusprechen. Daraufhin flüchtete der Tatverdächtige. Der 40-Jährige nahm die Verfolgung auf, ein Passant eilte ihm zu Hilfe. Beide Zeugen wurden daraufhin von dem Flüchtenden und einem Komplizen mit Pfefferspray besprüht und tätlich angegriffen. Das Duo konnte anschließend ohne die Ware mit einem Fahrzeug flüchten. Die beiden Zeugen wurden leicht verletzt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. (mf)

Ford Mondeo entwendet

In der Zeit zwischen Dienstagmittag und Mittwochmorgen haben in Görlitz Unbekannte einen Ford Mondeo entwendet. Der etwa ein Jahr alte, rote Wagen mit den amtlichen Kennzeichen GR-GR 2222 befand sich am Ostring. Den Zeitwert des Autos bezifferte der Eigentümer auf etwa 28.000 Euro. Die Soko Kfz hat die Ermittlungen aufgenommen. Nach dem Fahrzeug wird gefahndet. (mf)

Kein krimineller Hintergrund zu herrenlosem Rucksack

Die Polizei hat die Eigentümerin des herrenlosen Rucksacks ermittelt, der am Dienstagmorgen vor der Außenstelle des Landratsamtes Görlitz in Löbau gefunden wurde. Dokumente im Rucksack führten Beamten zu einer Löbauerin. Wie die weiteren Ermittlungen ergaben, lag offenbar kein krimineller Hintergrund vor. (ts)

Autoanhänger gestohlen

Zwischen Dienstag und Montag haben in Eibau Unbekannte einen Fahrzeuganhänger an der Straße Kottmarhäuser gestohlen. Der Hänger war beladen mit Altpapier. Den Stehlschaden bezifferte der Eigentümer auf rund 200 Euro. Der Kriminaldienst des Polizeireviers Zittau-Oberland hat die Ermittlungen aufgenommen. (mf)

Versuchter Einbruch

In der Zeit zwischen Montagabend und Dienstagmorgen haben in Zittau Unbekannte versucht, in ein Wohnhaus an der Graf-York-Straße einzudringen. Die Täter beschädigten die Eingangstür zum Gebäude. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 150 Euro. Der Kriminaldienst des Polizeireviers Zittau-Oberland hat die Ermittlungen aufgenommen. (mf)

Männer gerieten in Streit

Dienstagnachmittag kam es in Zittau zu einer Auseinandersetzung. Zeugen hatten beobachtet, wie am Markt zwei Männer in Streit gerieten und es zu einer tätlichen Auseinandersetzung kam. Einer der Männer flüchtete. Der 31-Jährige, der am Ort des Geschehens zurück blieb, wurde dabei leicht verletzt und musste in einem Krankenhaus behandelt werden. Der Kriminaldienst des Polizeireviers Zittau-Oberland hat die Ermittlungen aufgenommen. (mf)

Verkehrsunfall

Am Dienstagvormittag kam es in Weißwasser zu einem Verkehrsunfall. Ein 70-Jähriger befuhr mit seinem Fiat die Lutherstraße. An der gleichrangigen Kreuzung zur Schillerstraße missachtete er offenbar einen von rechts kommenden, vorfahrtsberechtigten Toyota und dessen 46-jährigen Fahrer. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. An den Wagen entstand Sachschaden von insgesamt rund 1.500 Euro. (mf)