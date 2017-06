G-_- R-L-I-T-Z. Neuer Tisch macht Sitzgarnitur fast komplett

Reitferienlager in Görlitz

Görlitz. Wie in den vergangenen Jahren auch bietet der Reitverein Landskron Görlitz auch 2017 Reitferienlager an. Vom 17. bis 22. Juli und vom 24. bis 29. Juli lernen Kinder ab 8 Jahren den richtigen Umgang mit Pferden. Auf dem Plan stehen die tägliche Pferdepflege, theoretische und praktische Reitausbildung und verschiedene Veranstaltungen wie Fahrradtouren, Baden, Kahnfahren und das Abschlussgrillen. Schlafen können die Kinder auf mitgebrachten Liegen oder auf vom Verein hergerichteten Heubetten. „Das Ferienlager endet immer mit einem kleinen Turnier, bei dem die Kinder zeigen können, was sie gelernt haben", erzählt Stephanie Kalbaß vom Reitverein. Erfahrung im Umgang mit Pferden ist für das Feriencamp nicht nötig. Anmeldung unter Reitverein.Landskron@gmail.com oder vor Ort (Zittauer Straße 166, Görlitz) immer montags bis freitags zwischen 15 und 18 Uhr.

