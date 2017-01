Füchse schlagen Freiburg in Überzahl

Mit 5:2 setzte sich Weißwasser deutlich und verdient gegen die Gäste durch. „Wir haben das Spiel in Unterzahl verloren“, gab Gäste-Trainer Leos Sulak auf der Pressekonferenz zu Protokoll. Während Co-Trainer Robert Hoffmann ergänzte: „Dominik hat heute einen tollen Job gemacht. Er hat sich vor das Tor des Gegners gestellt und Patrik so ermöglicht, zu treffen.“ Dazu kam noch ein starker Torwart Marvin Cüpper, der wie schon am Freitag nur zwei Gegentreffer kassierte.

Im Spiel geriet Weißwasser nach fünf Minuten in Unterzahl in Rückstand. Nikolas Linsenmaier hatte getroffen. Danach entwickelte sich ein offener Schlagabtausch. Patrik Parkkonen konnte im Powerplay ausgleichen (9.Min) und Dennis Palka legte nur wenig später nach (10.Min.). Nach dem Ausgleich durch Radek Duda (17.Min), traf Parkkonen erneut in Überzahl zum 3:2. Im zweiten Abschnitt hatten die Gäste durchaus Chancen zum Ausgleich. Doch wieder trafen die Füchse in Überzahl. Dominik Bohac war nach 26. Minuten zur Stelle. Und den Schlusspunkt setzte dann Jens Heyer in der 50. Minute, als er auch im Powerplay traf. Unter dem Strich ein verdienter Sieg der Füchse. Die nun 17 Punkte Vorsprung auf die Playdown-Ränge haben.

Freitag geht es in Bayreuth weiter. Am Sonntag kommt dann Bad Nauheim in die Lausitz.