Füchse: PlayOff-Tickets am 7. März

Der Start der Viertelfinalserie ist am 14. März. Sollte Weißwasser noch den vierten Tabellenplatz erreichen, wäre an diesem Tag das erste Heimspiel. Beenden die Füchse die Hauptrunde als Fünfter oder Sechster, dann starten sie am 14. März auswärts. Das erste Heimspiel wäre dann am 17. März.

Die weiteren Termine sind: 19., 21., möglicherweise 24., 26., 28. März. Im Viertelfinale wird nach dem Modus „best of seven" gespielt. Für den Einzug in das Halbfinale werden also vier Siege benötigt.

Der Verkaufsstart für das Viertelfinale ist am 7. März. Zeitgleich um zehn Uhr werden in der Füchse-Geschäftsstelle, sowie allen anderen Vorverkaufsstellen die Tickets freigeschalten.

Gegenüber der normalen Hauptrunde wird auf alle Kategorien ein Zuschlag von zwei Euro erhoben.

Besitzer einer „all inklusive"-Dauerkarte haben ihren Platz in allen Playoff-Spielen sicher. Das gilt auch für die Sponsorenkarten. Besitzer einer „Dauerkarte Hauptrunde" haben keinen Anspruch auf ihren bisherigen Platz. (pm)