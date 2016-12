Füchse: Neuer Sponsor und heißer Karten-Vorverkauf

„Ich freue mich darauf, gemeinsam mit vielen Partnern „Hockeytown Weißwasser“ als Leuchtturm des Eishockeysports in der Lausitz zu entwickeln. Das Ziel werden wir aber nur gemeinsam mit Mannschaft, Management, Fans und Sponsoren erreichen. Am Ende, da bin ich mir sicher, werden wir auch gemeinsam etwas zurückbekommen, das mehr wert ist als schnödes Geld“, sagt Geschäftsführer Frank Schwella.

„Schwella+ Partner“ ist eine mittelgroße Steuerberatungsgesellschaft mit Sitz in Cottbus und Berlin. Seit mehr als 20 Jahren liegt der Unternehmensschwerpunkt auf dem Bereich des Internationalen Steuerrechts, insbesondere für die Märkte in Mittel- und Osteuropa. Außerdem ist „Schwella + Partner“ auch in der klassischen Steuerberatung für ausschließlich national aufgestellte Unternehmen tätig.

Weihnachten wird es voll im Fuchsbau

Die beiden Füchse-Heimspiele zwischen Weihnachten und Neujahr tendieren Richtung ausverkauft. Für beide Begegnungen sind aktuell rund 2400 Tickets weg. Während Sitzplatzkarten schon seit Wochen nicht mehr erhältlich sind, gibt es noch einige Stehplätze, insbesondere im Umgriff, berichtet Pressesprecher Andreas Friebel weiter.

Wer die beiden nächsten Heimspiele der Füchse gegen Frankfurt (Montag, 26. Dezember, 17 Uhr) und gegen Rosenheim (Freitag, 30. Dezember, 19.30 Uhr) nicht verpassen möchte, sollte sich unbedingt seine Karte im Vorverkauf holen. Die Geschäftsstelle der Füchse ist am Donnerstag, 22. Dezember, bis 18 Uhr geöffnet. An der Abendkasse werden nur noch wenige Restkarten erhältlich sein. Außerdem gibt es rund 30 Vorverkaufsstellen in der gesamten Lausitz, sowie die Möglichkeit sich sein Ticket über www.etix.com selbst auszudrucken. Nach Weihnachten ist die Geschäftsstelle am Dienstag, 27. Dezember, geschlossen. Am Donnerstag, 29. Dezember, können Karten aber wieder bis 18 Uhr gekauft werden.

Ähnlich voll wird es auch zum Heimspiel gegen Dresden (8. Januar). Auch hier empfehlen die Füchse, unbedingt den Vorverkauf zu nutzen.

(PM/EHC „Lausitzer Füchse“)