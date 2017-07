Füchse: Dauerkartenrekord geknackt!

Die Lausitzer Füchse haben es geschafft! Dank der Treue der vielen Anhänger des Zweitligisten, wurde in dieser Woche ein neuer Dauerkartenrekord aufgestellt. Bis zum jetzigen Zeitpunkt liegen 689 verbindliche Reservierungen für die neue Saison vor. Der bisherige Klubrekord stammt aus der Saison 205/16. Damals wurden 682 Saisontickets verkauft.

Die Füchse hoffen, dass in den nächsten Tagen vielleicht auch noch die 700er-Marke fällt, denn noch ist etwas Zeit sich seine Dauerkarte zu sichern. Bis 22. August werden noch Reservierungen entgegengenommen. Spätere Kartenwünsche können nicht mehr erfüllt werden, da am 29. August der Verkauf der Einzeltagestickets für die ersten Saisonspiele in der DEL2 beginnt.

Abgeholt werden können die Dauerkarten ab 3. August in der Geschäftsstelle der Lausitzer Füchse (Straße der Kraftwerker 11). Die Geschäftsstelle ist an dienstags (von 10 bis 12 und 14 bis 16 Uhr) und an donnerstags (von 10 bis 12 und von 14 bis 18 Uhr) geöffnet. (pm)