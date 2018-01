Füchse chancenlos gegen Bad Nauheim

Livewive – die musikalische Bewusstseinsreise

Hoyerswerda. "Ein Nachmittag mit guter Musik, einer tollen Stimme von Lisa und der passenden Gitarrenbegleitung von Larry, dazu ein Thema, welches DICH betrifft!", dazu lädt die Inhaberin vom Erlebnishof Kasper in Hoyerswerda/Zeißig herzlich ein. Doris Kasper, was erwartet die Gäste? "Die Zeit der Digitalisierung steht vor der Tür! Worauf lässt Du Dich ein und welche 3 wichtigsten Fähigkeiten Du brauchst, um in einem neuen Zeitalter klar zu kommen, erfährst Du hier. Wissen ist Macht - doch, welches Wissen macht Dich stärker? Doris Kasper wird darüber am 14. Januar 2018, 16 Uhr in der Naturscheune des Erlebnishofes Kasper sprechen. Unter dem neuen Motto „erLebe Leben in Dir" gibt es im Erlebnishof Kasper viele verschiedene Angebote, die dazu beitragen, die Lebensqualität zu steigern und sich selbst neu zu entdecken." Weitere Veranstaltungen in 2018 zum Vormerken:Jeden Dienstag 9:30-11 Uhr, Yoga in der Naturscheune mit Uta Erlitz 28.1./ 18.3. Tagesworkshop: Intuition entdecken und deinen Herzensweg gehen2.-4.3. / 13.-15 04. IntuITIO – die Reise zu Dir SELBST. Das beste Intuitionsseminar für Dich23.3. Vortrag: Allergien müssen nicht sein! Geistiges Heilen bei Allergien und Unverträglichkeiten. Beginn 19 Uhr mit Heildemonstration24.6. MitMachMarkt 10-18 Uhr traditionelles Handwerk selbst probieren – Schmieden, Töpfern, Filzen, Backen, Stricken, Spinnen…3.10. „Scheunenmusike" zum KaffeetischWeitere Veranstaltungen auf unserer Homepage: www.erlebnishof-kasper.de

