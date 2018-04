Friedensfest und „Rechts rockt nicht“

Vom 20. bis 22. April wollen Rechtsextreme auf dem Grundstück des Hotels „Neisseblick“ ein Festival feiern. Dem will man sich in Ostritz mit einen Friedensfest und der Veranstaltung „Rechts rockt nicht“ entgegenstellen. In einer Oberlausitzer Erklärung haben außerdem 40 Bürgermeister ihren Standpunkt deutlich gemacht.

Friedensfest auf dem Marktplatz

Das Friedensfest wurde vom Internationalen Begegnungszentrum St. Marienthal (IBZ) ins Leben gerufen. Das IBZ organisiert die Veranstaltung gemeinsam mit vielen Vereinen, Kirchen, Stiftungen, Initiativen und Bürgern.

Konzerte, Lesungen, Filmvorführungen, Vorträge, Menschenkette, Puppenspiel, Tanz – Das Programm zum Friedenfest ist lang und vielfältig. „Es kommen täglich Anfragen von Bands, von Theatern, von Vereinen, die uns unterstützen und beim Friedensfest auftreten wollen“, sagt Dr. Michael Schlitt, Leiter des Internationalen Begegnungszentrums. Er räumt aber ein, dass es neben großer Unterstützung auch Ablehnung gebe. Ein immer wieder hervorgebrachtes Argument sei, dass man das Festival der Rechtsextremen mit solchen Gegenveranstaltungen nur aufwerte. Schlitt sieht das anders. Die Nachricht, das Rechtsextreme in Ostritz ein Festival feiern, sei durch ganz Deutschland gegangen. Das Wochenende werde bundesweit Beachtung finden. „Wir müssen dafür kämpfen, dass Ostritz nicht den Ruf einer Nazistadt bekommt.“

„Rechts rockt nicht“ auf der Lederwerkswiese

Auf der Lederwerkswiese hat die Linke eine Kundgebung angemeldet. Das Bündnis „Rechts rockt nicht“ will sich dort mit Bands, Redebeiträgen und einem breiten Spektrum an Infoständen und Mitmachangeboten gegen Hass und Menschenfeindlichkeit einsetzen. Für Musik sorgen werden unter anderem Banda Internationale, Volker Putt und Sebastian Krumbiegel. „Wir stehen nicht in Konkurrenz zum Friedensfest. Wir stellen uns alle gemeinsam gegen die menschenverachtende Ideologie des angemeldeten Festivals“, sagt der Landtagsabgeordnete Mirko Schultze. Man akzeptiere den Wunsch des IBZ, dass das Friedensfest unpolitisch sein wolle. Da es aber auch einen Wunsch nach politischer Artikulation gab, habe man diese Kundgebung ins Leben gerufen.

Oberlausitzer Erklärung

Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer erhielt vergangene Woche bei einem Besuch im Landkreis Görlitz eine Erklärung von 40 Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern. Im Vorfeld des geplanten Neonazi-Festivals in der Gemeinde Ostritz positionieren sich die in Verantwortung für die Menschen in der Region stehenden Personen darin klar für eine lebenswerte Region ohne Rechtsextremismus und rufen dazu auf, das parallel stattfindende und unter der Schirmherrschaft von Ministerpräsident Kretschmer stehende Friedensfest zu besuchen.

Mehr zum Friedensfest erfahren Sie auf www.ostritzer-friedensfest.de

Mehr zur Initiative „Rechts rockt nicht“ gibt’s auf www.rechtsrocktnicht.org

Programm Friedensfest:



FREITAG, 20.04.18



18:00 Konzert des Akademischen Chors Zittau/Görlitz unter Leitung von KMD Prof. Dr. Neithard Bethke in der ev.-luth. Kirche an der B99

20:30 Menschenkette um den Marktplatz



IM FESTZELT

19:00 Café Änn Oldtime-Folk Musik

19:45 Europa Chor Akademie Görlitz unter Leitung von Prof. Joshard Daus

20:00 Eröffnung des Ostritzer Friedensfestes

Dr. Michael Schlitt, Vorst andsvorsitzender derStiftung IBZ St. Marienthal

Michael Kretschmer, Ministerpräsident, Freistaat Sachsen

Marion Prange, Bürgermeisterin der Stadt Ostritz

Moderation: Ute Seckendorf & Mike Brendel (Institut B3)

21:00 Yellow Cap Ska- und Rocksteady-Band

22:30 Discoteca tropical Globaler Sound für Herz und Hüfte



IN DER JURTE

18:00 Kurzfilme in der Jurte vom Filmclub „von der Rolle“ und Kunstbauerkino

20:00 Thomas Majka und Vincent Frommer zaubern als Die Ententrainer



SAMSTAG, 21.04.18



IM FESTZELT

10:00 Kindermusik mit Leichtfuß und Liederliesel

11:00 Harfe und Gesang Katja Neumann

12:00 Rolli-Tanz Gruppe Görlitz

13:00 Jugendchor Citavia e.V.

13:30 Sheyne Khaloymes Klezmer Musik

14:00 Singekreis Markersdorf e.V. unter Leitung von Ulf Großmann

15:30 Kinder- und Jugendzirkus Applaudino

17:00 Görlitzer Bachchor unter Leitung von Kirchenmusikdirektor Reinhard Seeliger

18:00 2ersitz aus Leipzig Pop/HipHop

19:30 Groove Cover Cover-Band

20:45 Post modern Orchestra Instrumental-Experimental-Post-Rock

22:00 Jenix Rock´n´Roll – harte Riffs und weiche Songs

23:00 Heliod Sun Rock

und zwischendurch: DJ OB (aka Torsten Pötzsch, Oberbürgermeister von Weißwasser/O.L.) von der Discothek Nihil Novum Sole



10:00 Uhr – 18:00 Uhr BUNTE VIELFALT FÜR KLEIN UND GROSS



Spielepavillon von Family Games e. V., ENSOmobil – Malen, Basteln, Schminken, Infomobil der Sächsischen Landeszentrale für politische Bildung, KinderUmweltBus der Sächsischen Landesstiftung Natur und Umwelt, Strickblock – Bitte Strickzeug mitbringen, Human Kicker der Evangelische Schulen Sachsens, Graffiti Wand der Evangelische Schulen Sachsens, Stand der Evangelischen Zinzendorfschulen Herrnhut, Stand der Landesstelle Nachbarsprachen, Stand des Demokratiezentrums Sachsen, Stand des Deutschen Gewerkschaftsbundes, Spielstraße des Deutsch-Polnischen Kinderhauses St. Franziskus Ostritz, Spielemobil der Arbeiterwohlfahrt, Hüpfburg vom Jugendring Oberlausitz e.V. sowie Spielemobil Olli mit Rollenrutsche, Trampolin, Buttonmaschine uvm., Mobiler Basketballkorb vom Görlitzer Basketball Club Squirrels e.V., Stand des Schwalbentanz e.V. (Festival Zittauer Gebirge), Stand vom

Meetingpoint Music Messiaen e. V. mit Vorstellung der

Ausstellung „Zwangsarbeit in Görlitz“, Arabisches Kaffeezelt

von Augen Auf e.V., Henna-Malerei vom Mehrgenerationenhaus Rothenburg, Stand des Altenpflegeheimes St. Antonistift Ostritz mit Straßenmemory, Stand des Förderkreises Synagoge Görlitz e.V., Kreatives Angebot für jedes Alter vom Kunstkoffer Görlitz, Jonglierworkshop vom Kinder- und Jugendzirkus Applaudino, Lebendige Bibliothek – Zeitzeugengespräche



WEITERHIN

12:00 Ankunft der Sternradfahrer

14:00 Fauler Lenz (Folkband)

15:30 3 Posaunen (Straßenmusiktrio)

16:00 Akoma (afrikanische Musik)

16:30 Friedenstauben & Luftballons steigen lassen

17:00 „Auf unsrer Wiese gehet was“ Puppenspiel vom Theater Klinger

21:30 Feuershow vom Zirkus Applaudino



UND NOCH MEHR

Blubberey – Show und Verzauberey mit Riesenseifenblasen, Banner des Chemnitzer Friedenstages von der Aktion C, Kinderpappfiguren in Lebensgröße Hand in Hand und Türprojekt von der Schkola, Wunschbaum auf dem Marktplatz, Offene Kirchen – das ganze Wochenende zum Gebet, Geschmückte Bäume am Marktplatz durch das, Dt.-Poln. Kinderhaus St. Franziskus Ostritz



IN DER JURTE

10:00 Filme von Ostritzer Stadtfesten mit Theater & Co

12:00 TROCKENDOCK (szenische Lesung) von Jan Treiber

13:00 Theater Camillo

14:00 Ich habe nichts gegen Menschen aber… Lesung für feministische Vielfalt

16:00 Redebeitrag von Sascha Elsner

16:30 Filme von Ostritzer Stadtfesten mit Theater & Co

18:00 Vortrag ONE von Lukas Zimmermann



Weiterhin unterstützen:



IBZ

Me-O-Wa

Hillersche Villa

Weichaer Hof

Fleischerei Müller

Amadeu Antonio Stiftung

Projekte für Demokratie

Landskronbrauerei

B3 Institut

Freistaat Sachsen

Katholische Akademie

AKSB

Kreistagsfraktion Die Grünen

ADFC Görlitz/Ostsachsen



Das Programm-Faltblatt können Sie hier anschauen oder im PDF-Format herunterladen: http://ostritzer-friedensfest.de/wp-content/uploads/2018/03/Ostritzer_Friedensfest_Programm.pdf