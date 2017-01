Freier Eintritt in Görlitzer Museen

Weihnachtsbaumverbrennen – der zweite Versuch

Bischofswerda. General Winter hatte mit starken Schneefällen dafür gesorgt, dass am vergangenen Sonnabend keine Weihnachtsbäume auf dem Festplatz am Goldbacher Weg verbrannt werden konnten. Die Floriansjünger um Ortswehrleiter Sixten Mütterlein starten am 21. Januar 2017 einen zweiten Anlauf. Im Rahmen der Schulranzenparty, die von 10 bis 16 Uhr im Gerätehaus stattfindet, werden ab 15 Uhr die gesammelten Weihnachtsbäume verbrannt. Für das leibliche Wohl wird direkt am Feuer gesorgt.General Winter hatte mit starken Schneefällen dafür gesorgt, dass am vergangenen Sonnabend keine Weihnachtsbäume auf dem Festplatz am Goldbacher Weg verbrannt werden konnten. Die Floriansjünger um Ortswehrleiter Sixten Mütterlein starten am 21.…

weiterlesen