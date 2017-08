Fer jedn Äberlausitzer is woas derbei.

Jeder, der durch eine Tätigkeit seine Heimat stärken möchte, kann einen Beitrag dazu leisten. Bis zum jetzigen Zeitpunkt sind unter www.oberlausitztag.de 114 Meldungen eingegangen. So viele wie noch nie. Dabei spannt sich der Bogen von Wanderungen, Stadtführungen, Sonderausstellungen zur Regionalgeschichte, Ausfahrten, Buchlesungen, Auftritten von Amateurkunstgruppen, sportlichen Wettkämpfen, Theateraufführungen, Sommerfesten bis zu Tanzveranstaltungen mit Oberlausitzer Kolorit.

Die Veranstalter sind in erster Linie Vereine, Gaststätten, Touristinfos, kirchliche Einrichtungen, Handwerker und private Personen. Die meisten Aktivitäten finden im Süden der Landkreise Görlitz und Bautzen statt, aber einige auch in der westlichen, nördlichen und östlichen Oberlausitz. Der Tag der Oberlausitz ist also auf keine Großveranstaltung in einem ausgewählten Ort fixiert, wie der Tag der Sachsen.

Jeder kann mitmachen. Eine Gaststätte, ein Fleischer, ein Bäcker und jeder andere Gewerbetreibende kann am 21. August etwas Oberlausitzspezifisches zu einem bezahlbaren Preis anbieten.

Wer nichts zu verkaufen hat, wer nicht singen kann oder nicht Spitze beim Skat spielen will, hisst die blau-goldene Oberlausitzfahne mit oder ohne Wappen oder schmückt seinen Gartenzaun mit blauen und gelben Luftballons oder Wimpeln. Die Großmutter kocht für ihre Enkelkinder Teichlmauke, Schälkließl, Gurknabern, Stupper, Pflaumkließe, Plinsn oder ein anderes traditionelles Gericht. Es gibt sogar Großküchen, die etwas Regionaltypisches anbieten.

Am Samstag,19. August, kochen und backen die Pfiffikusse der Kindertagesstätte Oppach für ihre Eltern, Großeltern und Gäste traditionelle Speisen und singen ab 14.30 Uhr Oberlausitzer Lieder. Wahrscheinlich ist auch der MDR- Sachsenspiegel dabei. Allein am 20. August finden 24 Veranstaltungen statt, so das Schmieren der Bernstadter Erdachse und die Kremser- und Kutschenrundfahrt von Niederreichenbach nach Sohland am Rotstein und zurück.

Am 21. August, dem eigentlichen Oberlausitztag, wird ab 15 Uhr in Obercunnersdorf am Haus des Gastes musiziert, gesungen und Humorvolles vorgetragen, ab 18 Uhr dann im Schloss in Hainewalde. In Löbau treffen sich am 23. August am späten Vormittag verschiedene Oberlausitzer Originale, wie der Pumphut und der Räuberhauptmann Karaseck, zum Essen von Teichlmauke und zum Spaßmachen.

Das 24. Oberlausitzer Amateurfunktreffen beginnt am 26. August, 10 Uhr, auf dem Großen Picho bei Tautewalde. Bis zum 27. August feiert Oberseifersdorf sein 750-jähriges Bestehen. Der Höhepunkt der Feierlichkeiten ist der große Festumzug, der 13 Uhr beginnt und durchs ganze Dorf bis zum Festplatz führt.

Fer jedn Äberlausitzer is woas derbei.

Den Veranstaltungsplan gibt's links unter "Dateien" zum Download.