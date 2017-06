Ein japanisches Märchen in Schleife

Schleife. In Japan kennt jeder die Geschichte von Momotaro, dem kleinen Jungen, der aus einem Pfirsich geboren wurde. Seine Mutter fand ihn, als sie zum Fluss ging, um Wäsche zu waschen. Sie nahm den Kleinen mit nach Hause und auch ihr Mann war voller Freude, denn die beiden hatten sich schon lange ein Kind gewünscht. Sie nannten ihn Momotaro - Pfirsichkind und liebten ihren Sohn sehr. Momotaro wuchs heran und wurde sehr klug. Als er groß war, beschloss er, zur Drachenhöhle zu gehen und den bösen Drachen zu besiegen. Die Mutter gab ihm Zauberklöße mit, die jeden, der sie aß, stark machten. Unterwegs traf Momotaro einen Hund, einen Fasan und einen Affen. Und weil sie Hunger hatten, gab er ihnen von den Klößen ab. Die vier wurden Freunde und wanderten durchs Land. Was: Das Pfirsichkind Momotaro – farbiges Schattenspiel mit dem Puppentheater Bautzen, ein japanisches Märchen für Kinder ab 4 Jahren Wann: Montag, 26. Juni, 10 Uhr Wo: Sorbischen Kulturzentrums Schleife

