Eigentümer von zwei sichergestellten Fahrrädern gesucht

Görlitz. Am 25. August hat die polnische Polizei bei einer Durchsuchung in Zgorzelec 15 Fahrräder sichergestellt, die vermutlich gestohlen wurden. Ermittler der Gemeinsamen Fahndungsgruppe (GFG) Neiße konnten bislang 13 Bikes den jeweiligen Besitzern zuordnen. Die Zweiräder kamen im Zeitraum von Juli bis August in Görlitz abhanden. Zu zwei Rädern konnte der Eigentümer bisher nicht ermittelt werden. Es handelt sich dabei zum einen um ein E-Bike der Marke Focus, Modell Jafira mit Hinterradmotor, und zum anderen um ein Carbon-Mountainbike der Firma Scott, Modell Spark. Die Polizei geht davon aus, dass die beiden Drahtesel ebenfalls im Raum Görlitz entwendet wurden und fragt daher: Wem wurden die abgebildeten Fahrräder gestohlen oder wer kann Angaben zu deren Herkunft machen? Hinweise bitte an das Führungs- und Lagezentrum der Polizeidirektion Görlitz unter der Telefonnummer 03581 468-100 oder jede andere Polizeidienststelle.

