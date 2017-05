Dokumentarfilm „Wir sind Juden aus Breslau“

Görlitz. 14 Zeitzeugen erinnern sich: Als Kinder waren sie in Breslau zuhause, Heimat der einst drittgrößten jüdischen Gemeinde Deutschlands. Als die Nazis an die Macht kamen, einten Verfolgung und die ständige Furcht vor dem Tod die Heranwachsenden. Einige gingen ins Exil, andere überlebten die Gräueltaten im KZ von Auschwitz. In den USA, England, Frankreich oder auch Deutschland bauten sie sich später ein neues Leben auf. Jahrzehnte später unternehmen sie eine Reise zurück in die Heimat und in die Vergangenheit und lassen eine deutsch-polnische Jugendgruppe an ihren Erfahrungen teilhaben. Im Herbst 2016 hatte der Kinodokumentarfilm „Wir sind Juden aus Breslau" von Karin Kaper und Dirk Szuszies seine Premiere. Zu den Protagonisten des Filmes zählen unter anderen Brücke-Preisträger Fritz Stern, die Musikerin und Autorin Anita Lasker-Wallfisch und der Historiker Walter Laquer. Termine 12. Mai 2017, 17.30 Uhr Zentrum Erinnerung, Bildung, Kultur (Meetingpoint Music Messiaen), Kozlice 1, Zgorzelec ; Eintritt: 6 Euro, ermäßigt 4 Euro Veranstaltung mit Übersetzung Polnisch-Deutsch-Englisch im Rahmen des Neisse-Filmfestivals (www.neissefilmfestival.de)1. Juni 2017, 19.00 Uhr Schlesisches Museum zu Görlitz Eintritt 6 Euro, ermäßigt 3,50 Euro (Eingang Fischmarkt 5)

