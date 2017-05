„Die Macht des Glaubens“ im Fokus

Glaube kann Berge versetzen, heißt es sprichwörtlich. Er verspricht viel, verbietet aber auch viel. Die Kuratorinnen des Neiße Filmfestivals haben sich einem weiten Spektrum an filmischen Glaubensfragen gestellt und daraus den Festival-Fokus „Die Macht des Glaubens“ kreiert. Die zehn ausgewählten internationalen Filme bieten Einblicke in das durch verschiedene Glaubensformen geprägte Leben ihrer Protagonisten und beleuchten gleichzeitig die vielfaltigen Einflüsse von Glaube und Religion(en) auf die uns umgebende Gesellschaft.

So begleitet der Dokumentarfilm „Doar o rasuflare“ (Nur ein Atemzug) sieben Jahre lang eine tiefreligiöse Familie, deren Glauben - insbesondere die Hoffnung auf Heilung der gehbehinderten Tochter - zutiefst die familiären Beziehungen prägt. In „Kominia“ (Kommunion) kämpft die Protagonistin mutig und kraftvoll um Rettung: Anlässlich der Kommunion ihres Bruders will die 14-jahrige Ola unbedingt ihre zerrüttete Familie wieder vereinen. In „Z pogranicza cudu“ (Borderline Miracles) hingegen bestimmen übernatürliche Erlebnisse das Dasein der Protagonisten, das von wundersamen Heilungen, Geisterjagden und Exorzismus geprägt ist.

Kulturfrühling

Im Rahmen des deutsch-tschechischen Kulturfrühlings präsentiert das Neiße Filmfestival erstmals die Reihen "Deutsches Fenster" und "?eské Panorama" mit aktuellen Filmen und Konzerten sowie einer Lesung mit Jaroslav Rudiš, der am 12. Mai im Café Jolesch in Zittau seinen Roman "Vom Ende des Punks in Helsinki" vorstellt. Außerdem wird der Ehrenpreis des Neiße Filmfestivals in diesem Jahr an Bohdan Sláma, einen der bedeutendsten tschechischen Regisseure, verliehen. Ihm widmet sich eine Retrospektive.

Volles Festivalprogramm

In der Filmreihe "Polski Blues" sind u.a. am 12. Mai im Kronenkino Zittau die Weltpremiere des Kurzfilms "Homo Politicus" von Piotr Szatylowicz und der Spielfilm "Knives out" von Przemek Wojcieszek zu sehen. Beide Regisseure sind zur Vorführung anwesend und sprechen über die aktuelle politische Situation und gesellschaftliche Entwicklung in Polen. Daneben zeigen weitere Filmreihen aktuelle Filmentdeckungen aus aller Welt, Produktionen aus oder über die Region und Filmklassiker im 70mm-Format. Zu weiteren Höhepunkten im diesjährigen Festivalprogramm gehören u.a. die Eröffnungsveranstaltung mit dem Film "Centaur" von Aktan Arym Kubat und dem Schweizer Gitarristen Attila Vural am 9. Mai im Gerhart-Hauptmann-Theater Zittau, das Stummfilmkonzert zu Friedrich Wilhelm Murnaus "Der letzte Mann" (1924) am 11. Mai im Apollo Görlitz oder der Auftritt des "Sound 8 Orchestra" am 12. Mai im tschechischen Varnsdorf.

Neiße-Fische

Die feierliche Preisverleihung findet am 13. Mai erstmals im Stadttheater Varnsdorf statt. Insgesamt neun der begehrten Neiße-Fische mit rund 10000 Euro an Preisgeldern werden in diesem Jahr an die besten Spiel,- Dokumentar- und Kurzfilme, die Publikumslieblinge sowie für die beste darstellerische Leistung, das beste Szenenbild, den Spezialpreis des Filmverbandes Sachsen und den Ehrenpreis vergeben. Der mit 5000 Euro dotierte Hauptpreis des Festivals für den besten Spielfilm wird dabei erstmals vom Sächsischen Ministerium für Wissenschaft und Kunst gestiftet.

Aktuelle Infos und das komplette Programm zum Neiße Filmfestival gibt es online unter www.neissefilmfestival.de.

Die Filme der Reihe „Die Macht des Glaubens“:

Moschee DE (Dokumentarische Form, Regie: Mina Salehpour, Micha? Honnens, DE 2016, 61 min), 10. Mai, 17.30 Uhr im Kronenkino Zittau

Opri žebrík o nebe | Lehne die Leiter an den Himmel (Dokumentarfilm, Regie: Jana Ševcikova, CZ 2014, 100 min) 10. Mai, 17.30 Uhr im Kunstbauerkino 2 Großhennersdorf

Komunia | Kommunion (Dokumentarfilm, Regie: Anna Zamecka, PL 2016, 72 min), 10. Mai, 20 Uhr im Meetingpoint Zgorzelec, 11. Mai, 15 Uhr im Kronenkino Zittau, 12. Mai, 20 Uhr im Kunstbauerkino 2 in Großhennersdorf

Bezbog | Godless (Spielfilm, Regie: Ralitza Petrova, BG, DK, FR 2016, 99 min), 10. Mai, 22 Uhr im Camillo Görlitz, 11. Mai, 22 Uhr im Kronenkino Zittau

Bruder Jakob (Dokumentarfilm, Regie: Eli Roland Sachs, DE 2016, 92 min), 11. Mai, 17 Uhr im Camillo Görlitz, 13. Mai, 13 Uhr im Kronenkino Zittau

Z pogranicza cudu | Borderline Miracles (Dokumentarfilm, Regie: Tomasz Jurkiewicz, PL 2016, 52 min), 11. Mai, 17.30 Uhr im Kunstbauerkino 2 Großhennersdorf

Verfehlung (Spielfilm, Regie: Gerd Schneider, DE 2014, 95 min), 11. Mai, 18 Uhr im Kino Varšava Liberec, 12. Mai, 20 Uhr in der Kulturfabrik Meda Mittelherwigsdorf

Ohne diese Welt (Dokumentarfilm, Regie: Nora Fingscheidt, DE 2017, 116 min), 12. Mai, 15 Uhr im Kronenkino Zittau, 13 Mai, 17.30 Uhr im Camillo Görlitz

Dugma: The Button (Dokumentarfilm, Regie: Pal Refsdal, NO 2016, 58 min), 12. Mai, 22 Uhr in der Kulturfabrik Meda, Mittelherwigsdorf, 14. Mai, 17.30 Uhr im Kunstbauerkino 1 Großhennersdorf

Doar o rasuflare | Nur ein Atemzug (Dokumentarfilm, Regie: Monica Lazurean-Gorgan, RO 2015, 75 min), 13. Mai, 17.30 Uhr im Kunstbauerkino 2 Großhennersdorf