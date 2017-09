Der Tag der Sachsen in Bildern

Löbau. Während Löbau noch feiert, wird in Riesa schon gearbeitet. Das Kuratorium „Tag der Sachsen" hat am Samstag in seiner Festsitzung in Löbau über die Ausrichterstadt für den 28. „Tag der Sachsen" 2019 abgestimmt. Den Zuschlag erhielt Riesa. Die Stadt hat bereits den 8. „Tag der Sachsen" im Jahr 1999 ausgerichtet und verfügt damit über umfangreiche Erfahrungen. Viele Auswahlmöglichkeiten hatte das Kuratorium allerdings nicht, denn Riesa hatte sich als einzige Kommune um die Ausrichtung beworben. Aktuell strömen die Sachsen aber noch nach Löbau. Wir zeigen in der Bildergalerie, wie die Stadt den Tag der Sachsen feiert.

