Der Filius „stahl“ Mutters Auto

Als eine 33-Jährige gegen 18 Uhr die B 178 in Oberseifersdorf befuhr, traute sie ihren Augen nicht. Ihr kam das eigene Auto entgegen - ein VW Passat mit Löbauer Kennzeichen. Sie erkannte, dass zwei Personen in dem Wagen an ihr vorbei in Richtung Zittau fuhren und vermutete den Diebstahl ihres Autos. Der Ehemann der 33-Jährigen alarmierte die Polizei.

Eine Streife des Reviers Zittau-Oberland erkannte den Volkswagen, als dieser die Chopinstraße in Richtung Polen befuhr. Auf die Anhaltesignale und das Blaulicht des Streifenwagens reagierte der Passat-Fahrer mit Gas geben. Er querte die Neiße-Brücke und fuhr auf polnisches Hoheitsgebiet. Die Zittauer Beamten folgten dem mutmaßlich gestohlenen Auto und stoppten es in der nahen Ortschaft Sieniawka (PL).

Doch zur Verwunderung aller: Am Steuer des Passats saß der 15-jährige Sohn der Eigentümerin und auf dem Beifahrersitz seine ein Jahr ältere Freundin. Beide hatten mit Muttis Wagen offenbar eine Spritztour unternehmen wollen. Der Junge war natürlich nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Da jedoch auch der Verdacht des Diebstahls noch immer im Raume stand, nahm eine Streife der polnischen Polizei die beiden Jugendlichen vorläufig fest. Deren Eltern nahmen ihre Sprösslinge auf einem Revier der polnischen Polizei anschließend wieder in Empfang. Auch den im Fokus stehenden Volkswagen übergaben die polnischen Beamten der betroffenen Familie. Die Ermittlungen der Polizei zum Vorwurf des Fahrens ohne Fahrerlaubnis dauern an.