Beim Tag der Sachsen ist der Sport zu Hause

Seit 1992 beim größten sächsischen Volksfest ununterbrochen mit dabei, gestaltet die Dachorganisation des sächsischen Sports, auch in diesem Jahr ein attraktives Bühnenprogramm und sportliche Herausforderungen zum Mitmachen für Gäste jeden Alters. Die LSB-Bühne steht am Bahnhof Löbau. Dort zeigen von Freitag bis Sonntag sächsische Sportvereine mit über 30 Auftritten, vornehmlich aus den Bereichen Tanz, Akrobatik und Musik, aber auch aus der Aerobic, Artistik und der Rhythmischen Sportgymnastik, was sie drauf haben. Als Moderator führt Marc Huster, Ex-Weltmeister und zweifacher Olympia-Silbermedaillengewinner im Gewichtheben, durch das Programm. Weitere aktuelle sächsische Spitzensportler haben ihren Besuch über das Wochenende angesagt.

Rund um die Bühne können sich die Besucher auf einem Mitmachparcours unter anderem bei verschiedenen Reaktionstests, am Biathlonsimulator, beim Hockey und an der Fußballtorwand versuchen. Kleine Preise winken allen, die den gesamten Parcours absolviert haben. Außerdem werden am Ende jedes Veranstaltungstages die Besten als Tagessieger gekürt.

Der LSB verbindet über 656.000 Sportlerinnen und Sportler in rund 4.500 Mitgliedsvereinen.

Das Programm

(Kurzfristige Änderungen vorbehalten)

Freitag, 01.09.2017

15.00 Uhr Krostitzer SV, Abteilung Akrobatik

16.10 Uhr Artistengruppe "Carivo-Deluxe" Radebeul

17.00 Uhr Rock'n Roll und Tanzclub "Ireen" Torgau

17.35 Uhr Tanzperlen des Zschopautales

18.25 Uhr Aerobicteam ESV Lok Riesa

18.55 Uhr SV Süptitz Sektion Rad-Artistik-Gruppe "Cornellis"

19.35 Uhr Görlitzer Karneval- und Tanzsportverein

ab 20.30 Uhr Konzert Stereo Pilot

Sonnabend, 02.09.2017

10.00 Uhr Döbelner Dance Company

10.40 Uhr Sportclub Riesa, Abteilung Rhythmische Sportgymnastik

11.15 Uhr Rock'n Roll und Tanzclub "Ireen" Torgau

11.50 Uhr Artistengruppe "Carivo-Deluxe" Radebeul

12.40 Uhr Zwönitzer HSV 1928

13.10 Uhr TSV Kitzscher, Abteilung Showtanz - D&J Dance Formation

13.45 Uhr Phoenix

14.05 Uhr SV "Grün-Weiß" Lippersdorf

15.05 Uhr Akrobatikverein Ostritz

15.35 Uhr Sportverein Schönbrunn

16.25 Uhr Krostitzer SV, Abteilung Akrobatik

17.05 Uhr Tanzperlen des Zschopautales

17.55 Uhr SV Süptitz Sektion Rad-Artistik-Gruppe "Cornellis"

18.30 Uhr Görlitzer Karneval- und Tanzsportverein

19.05 Uhr De Nischelhupper - Jumpcrew Chemnitz

19.25 Uhr Rock’n Roll Club „Caddy“

ab 20.05 Uhr Konzert never walk alone

Sonntag, 03.09.2017

10.00 Uhr Schalmeienkapelle Großolbersdorf

10.45 Uhr Döbelner Dance Company

11.20 Uhr Zwönitzer HSV 1928

11.50 Uhr Aerobicteam ESV Lok Riesa

12.15 Uhr Sportverein Schönbrunn

13.05 Uhr TSC Silberpfeil Pirna, Gruppe "Sweet Devils"

13.30 Uhr VfL Riesa

14.05 Uhr United Dancers

14:25 Uhr Heimat- und Kulturring Wittichenau-Kulow

15.00 Uhr Orientaltanzgruppe "Belledy"

15.45 Uhr SV Sportlust Neugersdorf

16:05 Uhr SG Fortschritt Eibau