Aktion „Helm auf“

Görlitz. In den vergangenen Tagen fand bei porta die Aktion „Helm auf" statt. Drei Grundschulen wurden dazu vom 7. bis 9. Juni von einem Mitarbeiter der Aktion besucht. Die Schüler lernten in einer didaktisch spannend gestalteten Schulstunde, wie ein Helm schützen kann und welche Risiken es mit sich bringt, ohne Helm Fahrrad zu fahren. Außerdem gab es für die Grundschüler einen Gutschein für einen Fahrradhelm. Der praktische Teil der Aktion fand dann am Samstag auf dem Parkplatz des porta Einrichtungshauses statt. Dafür wurde ein Fahrradparcours aufgebaut. Auf der Übungsstrecke mit real nachempfundenen Verkehrssituationen konnten die Kinder ihre Radkünste präsentieren und sich außerdem dank des Gutscheins ihren Fahrradhelm sichern.

