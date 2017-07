Actionhelden im Görlitzer Museum

Lars Kretschmer ist Görlitzer. Allerdings arbeitet er schon eine ganze Weile in Darmstadt als Softwaretester bei der Telekom. Er ist 35 Jahre alt, hat in Görlitz Informatik studiert. Seine Freizeit verbringt er oft auf dem Rad oder mal im Kino. Und er schaut gern Serien.

Als sein Regal in der Görlitzer Wohnung 2015 noch etwas leer aussah, kam ihm eine Idee. „Damals habe ich die Serie 'Breaking Bad' sehr gerne geschaut und auch jede Staffel gekauft“, sagt er, und fragte sich, warum stelle ich mir nicht die Konterfeis der Protagonisten in das Regal? Gesagt, getan. „Die Idee gefiel mir so gut, dass ich nun nach weiteren Figuren aus Film und Fernsehen im Internet recherchiert habe. Und da stieß ich auf die Figuren aus dem Hause Hot Toys im Maßstab 1:6. Ich war von dem Detailgrad und den authentischen Gesichtern der Figuren fasziniert. Von da an hat mich die Sammelleidenschaft dieser Figuren gepackt“, sagt Lars Kretschmer.

Die Figuren werden in Hongkong produziert und von Hand bemalt. Die Actionfiguren sind voll beweglich (bis zu 30 Bewegungspunkte) und können somit in jede beliebige Position gebracht werden. Die Figuren tragen echte Kleidung aus Stoff, Leder oder zum Teil auch aus Metall. Die Figuren besitzen zudem eine umfangreiche Ausstattung wie austauschbare Hände in verschieden Posen, verschiedene Waffen oder austauschbare Köpfe (verschiedene Mimik oder Beschädigungen).

Manche Figuren sind sogar mit speziellen Lichtfunktionen ausgestattet oder haben ein Soundmodul integriert, welches bekannte Filmzitate abspielt. Die Figuren sind alle größtenteils limitiert und müssen bis zu einem Jahr im Voraus bestellt werden. „Ich sammle nur Figuren aus Film oder Fernsehen, die ich im Kino oder zu Hause gesehen habe und von denen ich auch begeistert bin“, sagt Lars Kretschmer.

Tipp:

Die Actionfiguren sind in der neuen Sonderausstellung des Görlitzer Spielzeugmuseums zu sehen. Geöffnet ist mittwochs bis freitags von 10 bis 13 und 14 bis 16 Uhr sowie am Wochenende von 14 bis 17 Uhr.