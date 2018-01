60000 Euro Bauhilfe für das Bistum Görlitz

Im Bistum Görlitz unterstützt das Bonifatiuswerk die innere Instandsetzung und Sanierung der Pfarrkirche der Pfarrei Hl. Wenzel in Görlitz mit 35000 Euro. In der Pfarrei St. Peter und Paul in Senftenberg wird die Sanierung des Souterrain-Geschosses im Gemeindehaus mit 25000 Euro gefördert.

„Die christlichen Kirchen sind für uns nach wie vor zentrale Orte, an denen Menschen dem Sinn ihres Lebens und den Fragen nach ihrer Herkunft und Zukunft nachgehen. Wir möchten, dass unser Glaube für die Menschen zukunftsweisend ist. Auch in der extremen Diaspora soll er erfahren und gelebt werden können“, sagte der Präsident des Bonifatiuswerkes, Heinz Paus.

Durch die Bauhilfe werden 63 Projekte mit 3,05 Millionen Euro gefördert, darunter 36 Projekte mit 1,53 Millionen Euro in Deutschland. 811500 Euro fließen in 21 Bauprojekte in Nordeuropa und 368500 Euro in sechs Bauprojekte in Estland und Lettland. Für eilbedürftige Baumaßnahmen hat das Bonifatiuswerk 340000 Euro zurückgestellt.

Projekte der Kinder- und Jugendhilfe werden mit fast 2 Millionen Euro unterstützt. Davon sind 1,61 Millionen Euro für Projekte in Deutschland. Schwerpunktmäßig werden Tageseinrichtungen für Kinder in Ostdeutschland, Religiöse Kinderwochen und Projekte in der Kinder- und Jugendpastoral gefördert. Für den Bereich der Glaubenshilfe wurden 825000 Euro bereitgestellt. Das Bonifatiuswerk unterstützt so das missionarische Engagement und Projekte der Neuevangelisierung in Deutschland, aber auch Personal- und Praktikantenstellen mit missionarischem Charakter. Die Verkehrshilfe investiert 800000 Euro in die Anschaffung von BONI-Bussen. Seit 1949 konnte das Bonifatiuswerk mehr als 3400 Fahrzeuge fördern, jährlich kommen zwischen 40 und 45 BONI-Busse hinzu.

Mit weiteren 2,1 Millionen Euro werden Initiativen zur Neuevangelisierung, darunter auch Projekte der religiösen Bildungsarbeit gefördert. Dazu zählen unter anderem die Erstkommunionaktion, die Firminitiative und die Förderung christlichen Brauchtums. Zudem leitet das Bonifatiuswerk zweckgebundene Fördergelder des Diaspora-Kommissariates in Höhe von 5,12 Millionen Euro nach Nordeuropa weiter. Das Diaspora-Kommissariat leistet Hilfe von Priestern für Priester zur Unterstützung der pastoralen Tätigkeit in Nordeuropa.

„Im Bonifatiuswerk spüren wir, dass wir uns auf neue Formen von Diaspora einstellen müssen, da aufgrund von gesellschaftlichen und kirchlichen Veränderungen immer mehr Katholiken ihr kirchliches Leben in der Minderheit erfahren und auf Solidarität angewiesen sind. Als Hilfswerk für den Glauben ist es uns wichtig in die ‚lebendigen Steine‘, in die Charismen der Menschen, zu investieren. Aber auch innovative Formen der Neuevangelisierung sowie die notwendige Glaubensbildung müssen wir im Blick behalten, damit die Menschen in einem pluralen und säkular geprägten Umfeld auskunftsfähig in ihrem Glauben werden und bleiben“, sagte der Generalsekretär des Bonifatiuswerkes, Monsignore Georg Austen.

Dr. Alfred Hoffmann, Generalvikar des Bistums Görlitz: „Für die seit Jahrzehnten ununterbrochene und zuverlässige Unterstützung durch das Bonifatiuswerk der Deutschen Katholiken in Paderborn danke ich im Namen des Bistums Görlitz sehr herzlich. Dieser Dank richtet sich vor allem an die Spender, die ihr Geld dem Bonifatiuswerk anvertrauen, wohl wissend, dass es von dort zielgerichtet und nach Notwendigkeiten verteilt wird. Ohne die jährlichen Hilfen könnten viele Projekte und Alltagsaufgaben in der Diasporakirche hier im Osten nicht umgesetzt werden. Jede Pfarrei im Bistum hat im Laufe der Jahre Hilfe vom Bonifatiuswerk erhalten. Sie umfasst die Unterstützung von Kinder- und Jugendarbeit, insbesondere der Kindertagesstätten, Hilfe zur besseren Mobilität durch Fahrzeuge (BONI-Busse), die aufgrund ihrer rapsgelben Farbe im Straßenbild auffallen, wenn vor allem Kinder oder alte Menschen zur Kirche oder zum Pfarrzentrum gebracht werden. Neben Gottesdienst und vielfältiger Seelsorge als Hauptaufgabe der Kirchen, ist die Bildung, die Vermittlung von christlichen und humanitären Werten eine der wichtigsten Arbeitsfelder. Gerade im Bildungsbereich stehen Gesellschaft und Kirche derzeit gemeinsam vor besonderen Herausforderungen, die es beherzt anzugehen gilt. Ebenso werden die Mittel des Bonifatiuswerks zur Erhaltung und Sanierung von Kirchbauten, dem Neubau oder Erhalt von Gemeindezentren eingesetzt.“