120 Filme an sechs Tagen

Eröffnet wird das diesjährige Festival am 15. Mai im Gerhart-Hauptmann-Theater in Zittau mit dem polnischen Film „Pomiedzy s?owami“ (Beyond Words) von Urszula Antoniak und dem Konzert „Weit.Filmmusik.Live“ – der Filmmusik zum erfolgreichen Dokumentarfilm „Weit. Die Geschichte von einem Weg um die Welt“. Während der folgenden Festivaltage sind im Festivalprogramm mehr als 120 Filmproduktionen zu sehen. In den Wettbewerben konkurrieren dabei neun Spielfilme und neun Dokumentarfilme – je drei deutsche, tschechische und polnische Produktionen – sowie über 30 Kurzfilme um die begehrten „Neiße-Fische“.

Zum Programm des Festivals geht's hier.

Fokus: „1968“

Der Fokus des Neiße Filmfestivals beleuchtet unter dem Titel „1968“, was in Polen, Deutschland und der Tschechoslowakei vor 50 Jahren geschah, welche gesellschaftlichen, politischen und historischen Veränderungen stattfanden und welche Einflüsse bis in die heutige Gesellschaft wirken. Neben einer eigenen Filmreihe, einer Ausstellung und einer Podiumsdiskussion zum Thema „1968 – Was bleibt? Rebellion und Demokratie heute“ wird ein Konzert der legendären Kultband „The Plastic People of the Universe“ – Teil des tschechoslowakischen Undergrounds der 60er- und 70er-Jahre – Atmosphäre und Aufbruch dieser Zeit auferstehen lassen.

Daneben bietet das Neiße Filmfestival aktuelle Filme aus Deutschland, Polen und Tschechien und besondere Filmreihen, wie die Reihe „Regionalia“ mit Beiträgen aus und über die Region, 70mm-Filme im Centrum Panorama Varnsdorf und Kinderkino. „70mm ist eine wirklich besondere Reihe, denn heute wird kaum noch auf 70mm gedreht, weil es sehr teuer ist“, erzählt Festivalleiterin Antje Schadow. Anhänger des 70mm-Films sind beispielsweise die Regisseure Quentin Tarantino und Christopher Nolan. Das Programm des Festivals wird durch Ausstellungen, eine Führung durch „Görliwood“, Konzerte und Partys abgerundet.

Gala am 19. Mai

Seinen Höhepunkt findet das diesjährige Festival mit einer feierlichen Gala am 19. Mai im Miejski Dom Kultury Zgorzelec. Hier werden die Neiße-Fische an die besten Spiel-, Dokumentar- und Kurzfilme verliehen. Außerdem werden die beste darstellerische Leistung, das beste Szenenbild, der Spezialpreis des Filmverbandes Sachsen und die Publikumslieblinge prämiert. Der Ehrenpreis des Neiße Filmfestivals geht 2018 an den deutschen Regisseur Christian Petzold. Ihm widmet sich eine Retrospektive.

Neben Christian Petzold kann sich das Neiße Filmfestival in diesem Jahr übrigens über weitere prominente Gäste wie Schauspielerin Barbara Auer, Jan „Monchi“ Gorkow von der deutschen Punkband „Feine Sahne Fischfilet“ und Sachsens Ministerpräsidenten Michael Kretschmer freuen.

Die Spielstätten