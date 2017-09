Zwingerorangerie: Bäume bald im Winterquartier

Traditionelles Schützenfest in Niesky

Niesky. Auch in diesem Jahr führt der Nieskyer Schützenverein sein traditionelles Schützenfest auf dem Gelände der Schießsportstätte „Heinrichsruh" in Niesky, durch.Los geht's am 16. September um 10 Uhr. Was wird geboten: Schießen mit dem Kleinkalibergewehr 50 m als Adlerschießen, Schießen mit dem Luftgewehr 4 m und 10 m. Die besten Schützen werden natürlich mit Preisen geehrt. Dabei wird unter unseren Gästen zum zweiten Mal der „Bürgerschützenkönig" der Stadt Niesky ermittelt. Im Weiteren präsentieren sich der Traditionsschützenverein Weißwasser und der Hegering „Nieskyer Heide". Für die kleinen Gäste wird eine Hüpfburg vor Ort sein. Am Abend kann das Tanzbein geschwungen werden.