Zimmis Einwurf – Wer mit dem Scout plaudert...

Dresden. Das hatten sich die Dynamos aber anders ausgedacht. Ein lockeres Testspiel gegen den Achten der ersten tschechischen Liga. Genau das anwenden, was die Akteure im Trainingslager erlernt hatten und dann mit Optimismus an den Donnerstag glauben, an den Rückrundenstart gegen den FC St. Pauli. Es kam alles anders. Ein peinliches 1:4 gegen Mlada Boleslav. Trainer Neuhaus hatte eigentlich für den Sonnabend frei eingeplant. Alle trafen sich im Stadion. Diese Niederlage hatte nicht nur den Coach durchgerüttelt. Was fiel besonders auf? Mit dem Prinzip, Spiel und Gegner mit langen Ballpassagen kontrollieren zu wollen, fehlte den Dynamos nicht nur die Schnelligkeit des Umkehrspieles. Die Aktionen im Mittelfeld noch leicht und locker, sterben vor dem gegnerischen Strafraum förmlich ab. Neben mir saß der Scout des Hamburger Kult-Klubs. Derjenige namens Quade, der jahrelang mit Neuhaus beim 1. FC Union Berlin zusammen gearbeitet hat. Er machte sich nicht nur seine Gedanken, sondern wird seinem Chef alle Ungereimtheiten der Dresdner übermittelt haben. Markus Kauczinski wird die Ohren aufgesperrt haben, als er hörte, dass vor allem in der Abwehr der Dresdner große Ungereimtheiten herrschten. Vier Gegentore für den jungen Schubert, das bringt den Dorfhainer hoffentlich nicht ins Grübeln. Zumal er an den ersten beiden Treffern eine Aktie besaß. Doch wir wollen nicht schwarz malen. Als Dynamo im dunklen November bereits auf dem 16. Rang Platz nahm, kam aus dem Nichts heraus die Wende. Ihr Gert ZimmermannDas hatten sich die Dynamos aber anders ausgedacht. Ein lockeres Testspiel gegen den Achten der ersten tschechischen Liga. Genau das anwenden, was die Akteure im Trainingslager erlernt hatten und dann mit Optimismus an den Donnerstag glauben, an den…

weiterlesen