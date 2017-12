Zimmis Einwurf – So ein blödes Ding

Kurz vor Kassel wurden alle von der A 44 wegen Brückenbauarbeiten abgeleitet. Eine nervige Umleitung. Was macht das Ding, das Kopf und Geist ersetzen soll? Es versucht immer wieder die Auffahrt zu finden, von der es gerade runter ging. Dabei ist es nicht mal eine Beruhigung, dass es vielen Autofahrern genau so erging.

Und was sagte der Navigator für die Dresdner Dynamos in Duisburg voraus? Erst mal abwarten, die Gastgeber auf einem Kartoffelacker so gut wie es geht bespielen und so wie in Berlin bei Union irgendwann auf den Fehler warten, der den vierten Erfolg in Folge bringt. Welch Trugschluss!

Der Fehler kam diesmal aus den eigenen Reihen. Ein Doppel-Müller sozusagen machte den Betriebsausflug an die Wedau zum gebrauchten Tag. Sagte Jannik Müller und entschuldigte sich brav bei der Mannschaft. Auch Schiedsrichter Schröder hatte drei Mal einen Blackout, gab einen Elfer nicht, übersah ein klares Foul an Ballas und ahndete ein Grätschen von Jannik Müller. Die Schwarz-Gelben fanden nie in die Spur zurück. Zu Hause zerstoben derweil die Träume der Anhänger, doch noch in den Aufstiegskampf eingreifen zu können. Lumpi Lambertz fuhr erst mit dem Bus nach Hause, um dann denselben Weg am Montagmittag wieder auf der Gegenseite abzuspulen. Wegen seines Hundes. Mit dem Tier kann er reden, mit dem Navi nicht.

Ihr Gert Zimmermann