Zimmis Einwurf – Auf geht‘s ins neue Jahr!

Auf alle Fälle Olympische Spiele und eine Fußball-Weltmeisterschaft. Freuen wir uns drauf? So wie in unserer Jugend? Ja, wir erinnern uns an alle großen Spiele einer Weltmeisterschaft. Obwohl wir damals kein Public Viewing auf jedem Dorfplatz organisierten. Rudel gucken könnte aber auch in diesem Sommer wieder ein Renner werden. Auch wenn wir inzwischen immer wieder darauf hingewiesen werden, dass ja mit unserem Sommermärchen was nicht ganz stimmte. Also die berühmten 6,7 Millionen Euro immer noch nicht zugeordnet werden können. Außer dass die Kohle wohl mit einem Autogramm des Kaisers in die Wüste gewandert ist. Und was ist jetzt eigentlich daran so schlimm?

Täglich wird so viel Geld sinnlos ausgegeben. Und von den UEFA-, FIFA- und IOC-Funktionären verprasst. Vielleicht sollten diese Typen mit Scheinwährungen bezahlen. Wenn sie schon in einer Scheinwelt leben! Olympia Dollars könnten Bitcoins ablösen. Wer immer noch zu viel Euro in seinem Keller hat, kann ja investieren. Er bekommt dann nach vier Jahren die Medaillen der Gewinner ausgezahlt, die gerade mal für ihren Erfolg irgendetwas Verbotenes genascht hatten.

Also fragen sie schon mal ihren Klabautermann oder ihren Drogisten oder Apotheker? Fragen Sie nach ihrem Asthma oder am besten, wie sie gesund werden durch ihren Lieblingssport. Auf geht‘s ins neue Jahr.

Ihr Gert Zimmermann