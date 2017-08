Zentralhaltestelle Kesselsdorfer Straße genehmigt

Toter in der "Huschhalle"

Dresden. Gestern (1. August) gegen 23 Uhr entdeckten Gäste des Imbiss "Am Dreikaiserhof" (im Volksmund Huschhalle genannt) an der Tharandter Straße einen leblosen Mann. Ein hinzugerufener Notarzt konnte nur noch den Tod des 61-jährigen Ungarn feststellen. Aufgrund der Verletzungen musste davon ausgegangen werden, dass der Mann Opfer eines Gewaltverbrechens wurde. Im Zuge der sofort eingeleiteten Ermittlungen geriet ein 35-Jähriger in den Fokus der Beamten. Der Dresdner wurde wenig später in seiner Wohnung in Dresden-Löbtau festgenommen. Er befindet sich aktuell im polizeilichen Gewahrsam. Die Staatsanwaltschaft wird den Erlass eines Haftbefehls beantragen. Die Vorführung des Beschuldigten zum Ermittlungsrichter ist für den Nachmittag geplant. Staatsanwaltschaft und Polizei ermitteln gegen den 35-Jährigen wegen Totschlags. Update: Tatverdächtiger in Haft - Obduktionsergebnis liegt vor Im Zusammenhang mit dem Tod eines 61-Jährigen im Imbiss "Am Dreikaiserhof" an der Tharandter Straße liegt das Obduktionsergebnis vor. Demnach wies der Mann mehrfache massive, stumpfe Gewalteinwirkungen auf. Die Todesursache konnte noch nicht abschließend geklärt werden. Zwischenzeitlich ist der Tatverdächtige einem Ermittlungsrichter vorgeführt worden. Dieser erließ gegen den 35-Jährigen einen Haftbefehl und setzte ihn in Vollzug. Der Mann befindet sich nunmehr in einer Justizvollzugsanstalt. (ir) Gestern (1. August) gegen 23 Uhr entdeckten Gäste des Imbiss "Am Dreikaiserhof" (im Volksmund Huschhalle genannt) an der Tharandter Straße einen leblosen Mann. Ein hinzugerufener Notarzt konnte nur noch den Tod des 61-jährigen Ungarn feststellen.…