Wintersport rund um die Hofewiese

Am kommenden Wochenende (21./22. Januar) lädt die Hofewiese zum Skilaufen, Iglubauen und wilden Schlittern ein.

Aufgrund der hervorragenden Wintersportbedingungen in der Dresdner Heide hat die Hofewiese spontan sogar eine ca. 2 Kilometer lange Loipe gezogen. Beginnend am Landgut können Skilangläufer zwischen Gänsefuß und Kannenhenkel ihre Runden in einer professionell präparierten Loipe ziehen.

Im Landgut selbst steht vor allem Winterspaß für Kinder auf dem Programm. Der in der vergangenen Woche gemeinsam mit den Gästen errichtete größte Iglu der Heide kann nicht nur besichtigt werden, sondern soll Geschwister bekommen. Dazu sind wieder Vatis, Muttis, Großeltern und Kinder zum kreativen Iglu- und Schneemannbauen aufgerufen.

In den letzten Tagen ist in Langebrück wieder eine Menge Schnee dazu gekommen, so dass in der Hofewiese ein kleines Igludorf entstehen könnte. Neben dem größten Iglu wird es auch den kleinsten Rodelhang der Dresdner Heide zu bestaunen geben und außerdem soll auf der Sonnenwiese des Landgutes eine Schlitterbahn präpariert werden.

Für Wärme sorgen Glühwein, Kinderpunsch, Feuerkörbe und ein großes Lagerfeuer. Ein Ausflug lohnt sich also. Geöffnet hat die Hofewiese Sonnabend und Sonntag jeweils von 10 bis 18 Uhr.