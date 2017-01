Winterdienst in voller Besetzung im Einsatz

Zigarettenautomat gesprengt

Dresden. In der Nacht zum Montag (16. Januar) sprengten Unbekannte einen Zigarettenautomat am Nürnberger Platz. In der Folge stahlen sie Tabakwaren sowie Bargeld aus dem Gerät. Der entstandene Sachschaden ist nicht bekannt. Weiterhin versuchten Unbekannte einen kompletten Zigarettenautomat von der Heidestraße zu stehlen. Der Diebstahl misslang jedoch. (ml)