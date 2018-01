Wie viele Zacken haben Herrnhuter Sterne? Die meisten Exemplare haben 25. In einer kleinen Kirche im Hinterhof der Oschatzer Straße 41 in Pieschen hängt ein Exemplar mit 50 Zacken. Hier ist die Herrnhuter Brüdergemeinde zu Hause.

Zum 40. Jubiläum findet in diesem Jahr in jedem Monat eine Veranstaltung statt, in der es die Gelegenheit gibt, die Geschichte und die Gegenwart dieser Kirche kennenzulernen. Als erste Veranstaltung wird am 20. Januar, 15 Uhr, eine Ausstellung zur Herrnhuter Brüdergemeine in Dresden eröffnet. Danach gibt es ein gemeinsames Kaffeetrinken – natürlich unter dem berühmten Stern. Der ist übrigens eine Sonderanfertigung: Die fünfzig Zacken haben Gemeindemitglieder in Handarbeit hergestellt. Am 3. Februar, 15 Uhr, steht dann ein Jugendnachmittag auf dem Programm inklusive „Escape Room".

Weiterführende Informationen gibt es im Internet unter www.dresden.ebu.de oder im Aushangkasten an der Oschatzer Straße 41.