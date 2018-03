Wenn Stollen zum Abenteuer wird

Ikea spendet Geld an acht Vereine

Dresden. 19.000 Euro spendete Ikea Dresden jetzt an acht Vereine aus Dresden und der Region. Das Geld stammt aus Erlösen der Adventskalender-Verkaufsaktion und aus der Aktion "Weihnachtsbäume für Kinderträume". 5.000 Euro erhielt der Sonnenstrahl e.V., das Geld fließt laut Vereinsvorsitzendem Andreas Führlich (im Bild) in die psychosoziale Beratungsstelle des Vereins. Ebenfalls 5.000 Euro erhielt der Radeberger Verein Stellwerk e.V.: "Wir freuen uns sehr darüber, das Geld werden wir in eine neue Küche und in den Spielplatz für unsere neue Tagesgruppe investieren", so Anna Czermak und Thomas Weinhold. Je 1.500 Euro erhielten ein Zirkusprojekt für lern- und sprachbehinderte Kinder an der Rosegger-Förderschule Coswig, ebenso die Lebenshilfe Dresden, der Ambulante Kinder- und Jugendhospizdienst Dresden und die Kinderklinik im Uniklinikum Dresden für ein Hip Hop-Projekt. Ebenfalls mit je 1.500 Euro unterstützt Ikea eine Ferienfahrt für die Wohngruppe "fitH" in Königsbrück sowie die Einrichtung eines Bewegungs- und Erlebnisraumes für Kinder und Jugendliche im Intensiv Betreuten Wohnen Schönteichen. 19.000 Euro spendete Ikea Dresden jetzt an acht Vereine aus Dresden und der Region. Das Geld stammt aus Erlösen der Adventskalender-Verkaufsaktion und aus der Aktion "Weihnachtsbäume für Kinderträume". 5.000 Euro erhielt der Sonnenstrahl e.V., das…