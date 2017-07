Volkshochschule: Mittler auf neutralem Boden

Am 4. September startet die Dresdner Volkshochschule ins Herbst- / Wintersemester. Seit Jahresbeginn findet sich der Bildungsträger unter der neuen Adresse. Ein Großteil der Räumlichkeiten an der Annenstraße sind längst in Gebrauch. „Lediglich ein letzter Gebäudeflügel muss noch hergerichtet werden“, sagte VHS-Direktor Jürgen Küfner.

Neue Reihe "mitreden.dd"

Unter dem Semestermotto „mittendrin“ finden sich insgesamt 2.220 Kurse und Veranstaltungen wieder. Immer häufiger bietet sich die VHS dabei als Ort des offenen Diskurses an. „Wir sind dabei, einen Ort der Begegnung zu schaffen, wo Menschen unterschiedlichster Bildungsgrade, Herkunft und politischer Einstellung sachlich ins Gespräch kommen können“, sagte Küfner mit Blick auf die Neutralität der VHS. So geht es beispielsweise am 7. November zusammen mit dem ehemaligen Bundestagspräsidenten Wolfgang Thierse um die Demokratie. Zudem wird in der neuen Reihe „mitreden.dd“ die Möglichkeit geboten, über aktuelle Themen zu diskutieren, die Direktkandidaten zur Bundestagswahl kennen zu lernen oder eigene Chancen zur Mitgestaltung auszuloten.

Digitale Selbstverteidigung?

Zu den eher ungewöhnlichen Angeboten gehören Kurse zur „digitalen Selbstverteidigung“, zum „Hand Lattering“ (schöne Buchstaben) und zum „Ski-Wachsen“. Kinder bekommen u.a. wieder die Möglichkeit, Orte zu entdecken, die sonst tabu sind, darunter auch einen Polizeigewahrsam. Ab 9. September kann man sogar „Erotik – Lebenslust – Lebenskunst in den fünf Weltreligionen“ kennen lernen. Im Lutherjahr organisiert die VHS zudem eine Studienfahrt nach Wittenberg.

Info: www.vhs-dresden.de