Vertragsverlängerungen bei den Eislöwen

Dresden. Erste Namen für die neue Spielzeit: Im Rahmen der Saisonabschluss-Veranstaltung stand außer der traditionellen Trikotversteigerung und einer Eiszeit mit dem Nachwuchs auch die Verkündung weiterer Personalentscheidungen auf dem Programm. Neben Kapitän René Kramer werden auch Topscorer Alexander Höller und Martin Davidek in der nächsten Spielzeit das Trikot der Dresdner Eislöwen tragen. Eislöwen-Cheftrainer Franz Steer: „Die drei Spieler gehören zu den Stützen unserer Mannschaft. Wir freuen uns, dass wir mit ihnen auch für die neue Saison planen können. “Kapitän René Kramer: „Ich bin seit drei Jahren in Dresden, fühle mich mit meiner Familie hier unglaublich wohl. Es macht Spaß für den Klub zu spielen, auch wenn es zuletzt nicht so lief, wie wir es uns vorgestellt haben. Jetzt ist es wichtig, dass jeder für sich persönlich die Lehren aus der letzten Saison ziehen.“ Alexander Höller: „Ich habe nicht lange überlegen müssen, um das Angebot anzunehmen. Wir fühlen uns hier absolut wohl. Sportlich hätten wir uns sicher alle mehr gewünscht. Allerdings wäre es jetzt der einfachste Weg, den Kopf in den Sand zu stecken. Wir müssen in die Zukunft schauen – und ich sehe da großes Potenzial. “ Martin Davidek: „Ich freue mich, dass ich auch in der nächsten Saison für die Dresdner Eislöwen auflaufen werde. Leider hat mich in der abgelaufenen Spielzeit eine Verletzung länger außer Gefecht gesetzt. Es lief vieles nicht optimal, aber ich bin zuversichtlich, dass wir im nächsten Jahr wieder angreifen werden.“Erste Namen für die neue Spielzeit: Im Rahmen der Saisonabschluss-Veranstaltung stand außer der traditionellen Trikotversteigerung und einer Eiszeit mit dem Nachwuchs auch die Verkündung weiterer Personalentscheidungen auf dem Programm. Neben Kapitän…

