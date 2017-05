Eislöwen: Lizenzierungsunterlagen eingereicht

Dresden. Die Dresdner Eislöwen haben am Mittwoch, 24. Mai, die geforderten Unterlagen zur Lizenzierung für die DEL2-Spielzeit 2017/2018 fertiggestellt und fristgerecht an die Liga übermittelt. Ein entsprechender Ordner befindet sich per Post auf dem Weg zur DEL2-Geschäftsstelle in Neuss.

