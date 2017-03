US Car Convention startet in 100 Tagen

Vom 7. bis 9. Juli erwarten die Veranstalter wieder Tausende Teilnehmer und Besucher. „Die US CAR CONVENTION ist aus dem Eventkalender Dresdens und aller Fans von amerikanischen Autos in ganz Deutschland nicht mehr wegzudenken“, sagte Mathias Lindner, einer der beiden Veranstalter. Der zweite, Matteo Böhme, ergänzt: „Die Convention hat sich von 300 US Cars und cirka 4.000 Besuchern bei ihrer Premiere im Jahr 2011 zu einem Megaevent mit mehr als 1.400 Fahrzeugen und 16.000 Besuchern entwickelt. Damit sind wir ganz vorn mit dabei in Deutschland und Europa.“

Die US CAR CONVENTION zählt zu den größten Events dieser Art in Europa und ist als mitten in der Stadt gelegenes mehrtägiges Festival das mit Abstand größte in Deutschland. Es ist ein Treffen für alle mit einem Faible für die USA, amerikanische Autos, große Motoren und für Rock’n Roll. Inzwischen rollen Jahr für Jahr über 1.400 Motorfreaks mit ihren US-Boliden und Bikes auf das Festgelände im Dresdner Ostragehege und kampieren in Zelten und Trailern neben ihren oftmals spektakulären Motorkraftpaketen in der zum Festivalort umgestalteten, sieben Hektar großen Flutrinne. Inzwischen kommen immer mehr Fans auch aus dem Ausland, zuletzt insbesondere aus Tschechien, Polen, der Slowakei und Ungarn. Seit 2011 haben sich rund 65.000 Besucher in den Bann ziehen lassen.

Im Unterschied zu anderen Veranstaltungen ist die Dresdner US CAR CONVENTION kein reines Autotreffen. „Die Convention ist Leistungsschau und Festival zugleich. Für drei Tage garnieren wir unsere Liebe zu us-amerikanischen Autos, Chrom, Glanz und Benzingeruch mit einem Bühnenprogramm und amerikanischen Lifestyle“, sagte Mathias Lindner. So erwartet die Gäste auch 2017 wieder ein buntes Showprogramm, amerikanische Foodkreationen und Drinks, Markttreiben wie im Mittleren Westen mit Mode der Fifties, Tattoo-, Teile-, Fanartikel- und Musikständen sowie vielen Überraschungen. Die besten Fahrzeuge werden prämiert, auf der Bühne und an vielen Ecken wird gefachsimpelt und diskutiert – von den Erfahrungen bei der Restaurierung eines Oldtimers bis zu den neuesten Trends auf dem amerikanischen Automarkt.

Höhepunkt eines jeden Treffens ist die Ausfahrt von 300 Boliden am Sonntagnachmittag durch Dresden. Die fast 10 Kilometer lange, einstündige Parade der US Cars führt mitten durch die historische Altstadt – einmalig in Deutschland und Europa.

Neu in diesem Jahr ist ein „Kids Paradise“ auf dem Festivalgelände. „Nach einem ersten, überaus erfolgreichen Versuch im vergangenen Jahr haben wir uns entschieden, die US CAR CONVENTION noch familienfreundlicher zu machen und gemeinsam mit dem Elbe-Freizeitland in Königstein eine riesige Kinderspielelandschaft aufzubauen. Das wird eine zusätzliche Attraktion insbesondere für die Väter unter den US-Car-Fans“, sagte Matteo Böhme.

Pünktlich zum 100-Tage-Countdown und zum bevorstehenden Osterfest startet Freitag, 31. März, auch der offizielle Vorverkauf für die 7. US CAR CONVENTION. Tickets gibt es ab sofort online unter www.us-car-convention.de. Das Tagesticket kostet 10 Euro, ein Wochenendticket 15 Euro pro Person. Wer mit einem US-Car und einer Begleitung anreist, zahlt 20 Euro fürs gesamte Wochenende. Kinder bis 12 Jahre haben in Begleitung eines Erwachsenen freien Eintritt. (pm)

Video: Büttner