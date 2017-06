Die US Car Convention zählt mit mehr als 1.400 amerikanischen Fahrzeugen und über 16.000 Besuchern zu den wichtigsten und schönsten Events dieser Art in Europa und ist als mitten in der Stadt gelegenes mehrtägiges Festival das größte in Deutschland. Es ist ein Treffen für alle mit einem Faible für die USA, amerikanische Autos, große Motoren und für Rock'n Roll. 2017 findet die siebte Auflage des erstmals 2011 aus der Taufe gehobenen Festivals in der Flutrinne Dresden im Ostragehege statt.

Wer das erste Mal die US Car Convention besucht, wird begeistert sein, wie viele Fahrzeuge, die man sonst nur aus US-Filmen kennt, hier zu finden sind. Die Autos aus den frühen 50er Jahren, Muscle Cars aus den 70ern und auch neuere Fahrzeuge der typisch amerikanischen Marken Chevrolet, Cadillac, Ford, Buick und Dodge stehen Rad an Rad zur Besichtigung bereit. Den Straßenkreuzern mit ihren V8 Motoren sieht man ihre Kraft und ihr cooles Image schon von weitem an. Überall auf dem Event wird gefachsimpelt, ausgetauscht, gestaunt und gefeiert. Hier fühlt sich jeder wohl, der auch nur ein klein wenig Interesse an den großen Karossen und Motoren der amerikanischen Autobauern hat.

Tickets: Tages- und Wochenendtickets gibt es an den Einlässen zu erwerben. Geöffnet ist am Freitag ab 16 Uhr und Samstag/Sonntag jeweils ab 10 Uhr. Ein Tagesticket kostet 10 Euro, ein Wochenendticket 15 Euro.

