Unbekannter entblößt sich vor Siebenjährigen

Dresden. Gestern, 21. August, gegen 15 Uhr, hielten sich zwei Schülerinnen auf dem Hof der Schule am Terrassenufer auf. In einem Gebüsch in der Nähe stand dabei ein Mann und beobachtete die beiden Mädchen. Plötzlich entblößte er sich und nahm sexuelle Handlungen an sich vor. Eine Erzieherin sah den Mann noch beim weggehen in Richtung Hotel Am Terrassenufer. Er wurde als etwa 45 bis 50 Jahre alt und etwa 170 cm bis 175 cm groß beschrieben. Der Mann hat sonnengebräunte Haut und sehr wenig Haare, fast eine Glatze. Der Unbekannte wirkte ungepflegt, lief sehr langsam und schob dabei ein Fahrrad, an dessen Lenker mehrere Plastikbeutel hingen. Die Polizei fragt: Wer hat den Vorfall beobachtet? Wer hat den beschriebenen Mann gesehen und kann weitere Angaben zu ihm machen? Hinweise nimmt die Polizeidirektion Dresden unter der Rufnummer (0351) 483 22 33 entgegen. (ju)