Über Stock und Stein mit dem Rad durch die Heide

„Auf der Marathonstrecke kommen Breitensportler ob mit oder ohne Lizenz voll auf ihre Kosten“, sagt Organisationsleiter Markus Weinberg. Der Dresdner Radsportenthusiast erwartet insgesamt etwa 300 Starter in allen Klassen. Bambinis bis Senioren, Funfahrer und Jedermänner können ihre Runde drehen. Eine neue Strecke über 50 Kilometer und knapp 1000 Höhenmeter sowie eine extra Wertung in der Sächsischen Hochschulmeisterschaft MTB Marathon sorgen für zusätzliche Anreize, daran teilzunehmen. Anmeldungen sollten bis zum 31. Mai 2017 erfolgen und werden ausschließlich über die Homepage www.mtb-marathon-dresden.de entgegen genommen. Nachmeldungen sind aber auch noch Veranstaltungstag vor Ort möglich (Nachmeldegebühr 10 Euro).

Wer will kann, am Sonnabend, 3. Juni, Treff: 10 Uhr im Alaunpark, eine Testrunde über die neue 50 Kilometer lange Strecke fahren.

Für das Hauptrennen der Frauen und Männer in den Altersklassen 17 bis 40 Jahre, 41 bis 60 Jahren sowie ab 61 Jahren fällt am 5. Juni, 9.30 Uhr, der Startschuss (Startgebühr vor Ort: 30 Euro, sonst 20 Euro). Sie nehmen eine große Runde über etwa 50 Kilometer in Angriff. Auf der Distanz sind knapp 1000 Höhenmeter zu bewältigen. „Die ersten Testfahrten haben gezeigt, die Strecke bietet Mountainbike-Trails vom Allerfeinsten. Sie ist anspruchsvoll und abwechslungsreich“, sagt Udo Müller Abteilungsleiter Radsport beim Dresdner Sportclub 1898.

Gleich nach Beginn des Hauptrennens gehen Junge Leute zwischen neun und 16 Jahren (Startgebühr: 8 Euro, normal: 5 Euro) auf die Strecke. Sie treten 9.45 Uhr zum Schülercup im Fette-Reifen-Rennen (AK 9/10 und AK 11/12 über 10,5 Kilometer, AK 13/14 über 15,5 Kilometer, AK 15/16 über 20,5 Kilometer) im Rahmen der „Dresdner Kinder-und Jugendspiele“ an. Kinder zwischen drei und acht Jahren (Startgebühr: 2 Euro), für die eine flache 700-Meter-Schleife im Alaunpark ausgewiesen ist, starten 12 Uhr mit Laufrädern zum Bambinirennen – eine bis drei Runden. Teilnehmer sollten spätestens eine halbe Stunde vor Rennbeginn vor Ort sein und sich bei der Startnummernausgabe, die ab 7 Uhr auch für Nachmelder geöffnet ist, im Kulturzentrum Scheune, Alaunstraße 36 - 40, anmelden. Dort wird mit einem Kuchenbasar für das leibliche Wohl gesorgt und gegen 14 Uhr die Marathon-Sieger geehrt.

Die Abteilung Radsport des Dresdner SC und Markus Weinberg haben als Organisatoren viel Herzblut in das Rennen investiert. Die Veranstalter sind froh und dankbar, dass der Staatsbetrieb Sachsenforst dafür erneut sein Okay gegeben hat. Schließlich bietet das Rennen Mountainbikern der Region eine sportliche Herausforderung. „Im engen Schulterschluss mit dem Sachsenforst und den Naturschutzbehörden werben wir mit der Veranstaltung für einen rücksichtsvollen und achtsamen Umgang in und mit der Natur“, so Markus Weinberg. „Wir wollen sie in den kommenden Jahre peu à peu auf- und ausbauen.“ Und er ist optimistisch: „Die Veranstaltung hat sehr viel Potenzial.“ (df)

• Anmeldungen und weitere Informationen gibt es im Internet unter: www.mtb-marathon-dresden.de, Dresdner Sportclub 1898 e. V. - Abteilung Radsport, Magdeburger Straße 12, 01067 Dresden, Telefon mobil: +49 172/3520648, E-Mail: mw@usp-sport.com, Website: www.dsc1898.de/abteilungen/radsport/