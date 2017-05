Ü60-Freizeitgruppe: Mittwoch schon was vor?

Durch die Moritzburger Teichlandschaft, auf den Geisingberg, von Pillnitz nach Weißig oder gleich eine ganze Wanderwoche in Quedlinburg – das Wanderprogramm des Jahresringe e.V. klingt ambitioniert. „In der Regel bieten wir jeden Mittwoch zwei verschiedene Touren an“, sagt Claus-Henning Trittel vom Vorstand des Vereins. Er selbst ist 79 Jahre und fühlt sich in der Gruppe alterstechnisch im gesunden Mittelfeld.

Erschwinglich

„Wir haben Mitglieder, die sind weit in die 80, aber auch Mitfünfziger“, sagt er. Das Alter, so schiebt er hinterher, sei sowieso kein Gratmesser für die Kondition und Fitness. Wanderleiter Trittel hat manchmal bis zu 30 Seniorinnen und Senioren im Schlepptau. „Deshalb wandern wir die Strecke vorher alleine ab, damit nix schief läuft“, erzählt der Wahldresdner weiter. Um die Kosten gering zu halten, wird sich aus dem Rucksack (selbst)verpflegt. Die Mitgliedschaft im Verein kostet überschaubare 1,50 Euro pro Monat, zzgl. fünf Euro Versicherung pro Jahr. Dank der Unterstützung durch die Stadt bleiben die Vereinsaktivitäten so für jeden erschwinglich.

Gegen Einsamkeit im Alter

Das Anliegen des Vereins ist schnell erklärt. „Viele Menschen sitzen nach ihrem Berufsende zu Hause herum, haben vielleicht schon ihren Lebenspartner verloren und vereinsamen“, erklärt der Ruheständler. Durch die Vereinsaktivitäten seien in den letzten Jahren viele Freundschaften entstanden. Auch außerhalb trifft man sich, beispielsweise zum Kinobesuch oder auf eine Bratwurst in der Hofewiese. Etwa 250 Frauen und Männer sind mittlerweile in der Freizeitgruppe organisiert – von der ehemaligen Kassiererin bis hin zum Professor. „Erstaunlicherweise sind Krankheiten in unserer bunten Truppe gar kein Thema“, meint Trittel. Neben den Wanderausflügen werden u.a. auch Schach, Kegeln, ein Männertreff und einfache Sprachkurse angeboten. Reinschnuppern kostet nix! Infos/ Termine jederzeit unter 0351/4215185.