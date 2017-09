Tschechischer Junioren-Nationalspieler erhält Profivertrag

Achtung!! Trickbetrüger wieder aktiv!

Dresden. Gestern, 5. September, erhielt eine 52-Jährige aus Zschertnitz einen Anruf, in dem ihr ein Gewinn in Höhe von 28.500 Euro in Aussicht gestellt wurde. Um an das Geld zu kommen, müsse sie jedoch Internet-Gutscheine im Wert von 1.000 Euro erwerben. Dies tat die Frau nicht. Bei einer 77-Jährigen aus Cossebaude meldete sich eine vermeintliche Enkelin per Telefon und bat um 35.000 Euro für den Kauf eines Wohnmobiles. Die Seniorin schenkte der Geschichte keinen Glauben und beendete das Gespräch. (ml) Gestern, 5. September, erhielt eine 52-Jährige aus Zschertnitz einen Anruf, in dem ihr ein Gewinn in Höhe von 28.500 Euro in Aussicht gestellt wurde. Um an das Geld zu kommen, müsse sie jedoch Internet-Gutscheine im Wert von 1.000 Euro erwerben. Dies…