Trödelmarktwochenende in der Neustädter Markthalle

Jetzt ist es traurige Gewissheit

Ebenheit. Ein Toter bei dem Großbrand in Ebenheit bei KönigsteinBei dem Großbrand am 1. März in Ebenheit, einem zu Königstein gehörenden Ortsteil, in der Sächsischen Schweiz gab es einen Toten. Im Zusammenhang mit dem Brand ist am gestrigen Nachmittag ein Leichnam in dem zerstörten Gebäude aufgefunden worden. …