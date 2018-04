Strom für Philip Morris und Bosch

"Besenschwung" in Freital

Freital. Auch 2018 wird die Stadt Freital wieder einen zentral organisierten Frühjahrsputz veranstalten. Die Aktion im Zusammenarbeit mit dem Zweckverband Abfallwirtschaft Oberes Elbtal (ZAOE) findet am 14. April von 9 bis 12 Uhr im gesamten Stadtgebiet statt. »Alle Informationen sind auf einem Flyer zusammengefasst, der seit 3. April in den Rathausinformationen und an weiteren öffentlichen Stellen ausliegt oder unter www.freital.de herunterzuladen ist«, informiert Stadtsprecher Matthias Weigel. Die Stadtverwaltung bittet Bürger, Vereine, Jugendclubs, aber auch Unternehmer sich individuell oder in Gruppen am Frühjahrsputz zu beteiligen. »Als Neuerung gibt es 2018 eine zentrale Dankeschön-Veranstaltung, die am 14. April 12 bis 14 Uhr an den Ballsälen Coßmannsdorf stattfindet«, so Matthias Weigel. Für die Teilnehmer gibt es Gutscheine für ein Getränk und Bratwurst. Ein Dankeschön für die Unterstützung des Projektes geht an das Koordinationsbüro für Soziale Arbeit, Ortschaftsräte, das BC und den Faschingsverein Hainsberg sowie das Umweltzentrum. Für die Putzkolonnen stehen bislang folgende Treffpunkte fest: • Pesterwitz: 9 Uhr, Alte Gärtnerei - verantwortlich: Ortschaftsrat • Kleinnaundorf: 9 Uhr, Festplatz Kleinnaundorf (Steigerstr. 13) - verantwortlich: Ortschaftsrat • Hainsberg: 9 Uhr, Ballsäle Coßmannsdorf - verantwortlich: BC, Faschingsverein • Potschappel I: 9 Uhr, Platz der Jugend - verantwortlich: Stadträtin Ines Kummer/Lessingschule • Potschappel II: 9.30 Uhr, Platz des Handwerks (vor Bhf. Potschappel) - verantwortlich Stadtverwaltung • Burgk/Birkigt: 9 Uhr, Kreisverkehr Burgker Straße - verantwortlich: Umweltzentrum Freital Wer für seinen Stadtteil eine Tour organisieren will, kann das an die Stadtverwaltung unter E-Mail obm@freital.de oder 0351/6476194 melden. Bedarf gibt es noch in Deuben oder Zauckerode. Müllsäcke können bis 13. April in den Rathausinfos Deuben und Potschappel abgeholt werden. Angenommen werden die Müllsäcke am 14. April, 10.30 bis 13 Uhr am Bauhof Freital, bei der Freitaler Strom & Gas GmbH und bei Becker Umweltdienste. "Der Frühjahrsputz ist aber nicht dafür gedacht, seinen Keller oder Boden zu entmüllen", verweist Matthias Weigel nochmals.