Stefan Kutschke verlässt die SGD

„Stefan hat Dynamo Dresden in den letzten anderthalb Jahren mit jeder Faser gelebt und sowohl sportlich als auch menschlich unheimlich viel eingezahlt", erklärte Dynamos Sportgeschäftsführer Ralf Minge. „Wir haben Stefan eine längerfristige Perspektive auch über seine aktive Laufbahn hinaus aufgezeigt. Aber es war auch klar, dass eine Verpflichtung nach seinen überragenden Leistungen im vergangenen Jahr kein einfaches Unterfangen wird. Stefan hat sich uns gegenüber zu jeder Zeit offen und ehrlich verhalten und glaubhaft signalisiert, dass er sich eine Zukunft in Dresden vorstellen könnte. Aber wir müssen auch respektieren, dass es für ihn vielleicht um seinen letzten großen Vertrag als Profi geht. Stefan hat die Sportgemeinschaft auf dem Rasen und abseits des Platzes immer vorbildlich vertreten und zu 100 Prozent gelebt. Dafür möchte ich ihm im Namen des Vereins danken. Ein Dankeschön geht auch nach Nürnberg, dass diese wertvolle Leihe über anderthalb Jahre möglich gemacht wurde. Stefan ist und bleibt ein Dresdner Junge, der in seiner Stadt und bei uns im Verein immer willkommen sein wird. Für seinen weiteren Weg wünschen wir ihm von Herzen alles Gute."

„Ich habe in Dresden eine Zeit erleben dürfen, die sich mit Worten schwer beschreiben lässt. Für mich ist ein Herzenswunsch in Erfüllung gegangen, für Dynamo zu spielen. Zu Beginn und dann auch mit der Rückkehr in die 2. Liga war der Druck für mich persönlich sehr hoch, ich habe mich enorm in der Pflicht gesehen. Umso glücklicher bin ich, dass ich mit dieser geilen Mannschaft so viele einzigartige Momente erleben durfte. Der Aufstieg, ein unvergesslicher Sieg im Pokal, Wahnsinnsspiele in der 2. Bundesliga, unglaubliche Choreografien und am Ende als Aufsteiger ein überragender fünfter Platz. Meine Familie und viele Freunde sind in Dresden zuhause, hier liegen meine Wurzeln. Aber schlussendlich galt es, alle Interessen unter einen Hut zu bekommen, was trotz offener und fairer Gespräche leider nicht gelungen ist", sagte Stefan Kutschke. „Ich habe Verständnis dafür, dass das bei vielen Fans für Enttäuschung sorgen wird. Ich bin den Menschen dankbar, die Dynamo Woche für Woche unterstützen. Sie haben mir ganz persönlich die intensivste und schönste Zeit in meiner bisherigen Laufbahn als Fußballer beschert. Bedanken möchte ich mich auch bei der gesamten Mannschaft und insbesondere bei Ralf Minge und Uwe Neuhaus, die mich nach Dresden geholt und immer voll unterstützt haben. Nicht zuletzt gilt mein Dank auch allen Mitarbeitern, die im Hintergrund tagtäglich mit Leidenschaft für diesen Verein arbeiten. Ich bin Dresdner und werde Dynamo auch als Fan immer verbunden bleiben."

Stefan Kutschke war im Januar 2016 auf Leihbasis von Zweitligist 1. FC Nürnberg nach Dresden gewechselt. In der Rückrunde 2015/16 kam der Stürmer 15 Mal in der 3. Liga zum Einsatz und steuerte drei Tore und zwei Vorlagen zur Meisterschaft der SGD bei. In der 2. Bundesliga 2016/17 absolvierte Kutschke 32 Spiele, in denen ihm 16 Tore und vier Vorlagen gelangen. Hinzu kommen zwei Einsätze im DFB-Pokal: Mit zwei Treffern im Erstrundenspiel gegen Leipzig ebnete Stefan Kutschke der SGD 2016/17 den Einzug in die zweite Pokalrunde. (pm)