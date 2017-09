Start für neues Stadtgebiet in Mickten

Alte Oberpostdirektion mit Traumblick

Dresden. Ein Neubau und ein von Grund auf umgebauter Altbau bringen 246 Wohnungen am Postplatz in Dresden. „Die Residenz am Postplatz ist ein wesentlicher Baustein der künftigen Entwicklung der Umgebung und wird auch den um ihre Stadt stets besorgten Dresdnern sicher gut gefallen", ist sich Christoph Gröner, Vorstandsvorsitzende der CG Gruppe AG, sicher.…