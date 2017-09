Stadtradeln: Mission eine Million

Mit dem „Planziel“ 40.000 Kilometer für den Klimaschutz und eine bessere Radwegstruktur beim Kommunalwettbewerb „Stadtradeln“ zu erstrampeln, war Pirna gestartet. Am 2. September war nun Finale für die Neulinge im Wettbewerb, den es seit 2008 gibt. „Wir haben ja als erste Zielvorgabe die 40.000 km angepeilt, also pro Einwohner einen Kilometer. Mittlerweile stehen wir aber bei 93.000 Kilometer“, freute sich Oberbürgermeister Klaus-Peter Hanke, als er am 2. September am Dresdner Stadtrand die „Goldene Luftpumpe“ symbolisch an den Verkehrsbürgermeister der Nachbarstadt Dresden, Raoul Schmidt-Lamontain übergab.

„Ich baue auf ein starkes Dresdner Team. Vielleicht gelingt es uns, wieder ein starkes Ergebnis in Richtung 1.000.000 zurückgelegter Kilometer einzufahren“, motivierte Bürgermeister Schmidt-Lamontain. „Über die vielen Dresdnerinnen und Dresdner, die ihre Lust am Radfahren mit dem Klimaschutz verbinden, freue ich mich sehr. Ich ermuntere sie, auch in diesem Jahr wieder aktiv mitzuradeln und vielleicht den Einen oder Anderen zum Umsteigen auf das Rad zu motivieren. Radverkehrsförderung steht auf der Agenda unserer Stadtplanung weit oben“, so Schmidt-Lamontain weiter.

Beim Stadtradeln können alle Dresdnerinnen und Dresdner teilnehmen, die sich unter www.stadtradeln.de/dresden anmelden. Es besteht jederzeit die Möglichkeit, sich bei angemeldeten Teams einzuschreiben oder eine eigene Radfahrgemeinschaft zu gründen. Von 2011 bis 2015 sicherte sich Dresden jedes Jahr den Titel als „Fahrradaktivste Kommune mit den meisten Radkilometern“.