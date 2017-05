Stadtbahn 20XX?

Stadtjugendrat geschrumpft

Hoyerswerda. Jugendstadtrat Christian Gröbe. Foto: Mandy FürstIn der Sitzung des Jugendstadtrates Hoyerswerda am vergangenen Montag taten sich einmal mehr Diskrepanzen auf. Während die Vorhaben wachsen, ist das Gremium sechs Köpfe kleiner geworden.Hoyerswerda. Einige der Räte hätte der Wechsel in die Sekundarstufe II zur Niederlegung ihres Amtes veranlasst, erklärt die Jugendstadtratsvorsitzende Marija Skvoznikova dem verbliebenen Gremium und zahlreichen Gästen zu Beginn der öffentlichen Sitzung. Manchem hätte es auch an Interesse an der Arbeit des Rates gemangelt. Eine Option, vor den Neuwahlen am Beginn des nächsten Schuljahres Nachrücker für die leeren Plätze zu bestimmen, ist formal nicht vorgesehen. So war auch die letzte Sitzung des Jugendstadtrates im laufenden Schuljahr mit sieben anwesenden Räten nicht beschlussfähig.Informieren wollten die Räte ihre Besucher dennoch. Zu berichten gab es einiges. So hatte das Gremium sich jüngst mit einer Jugendwerkstatt an der Ausarbeitung des Leitbildes für Hoyerswerda beteiligt, die seit Dienstag abgeschlossen ist. Des Weiteren legten die Räte ihre Beteiligung an der diesjährigen 48-Stunden-Aktion des Landkreises mit einer zweiten „Langen Nacht der Vereine“ für Samstag, den 10. Juni, 2017 fest. Außerdem stellte Jugendstadtrat Christian Gröbe einen Entwurf für den geplanten Altstadtspielplatz im Park vor der Pinguin-Eisbar vor. Der Vorschlag der Jugendlichen beinhaltet einen Spielbereich für Kinder zwischen 3 und 12 Jahren, eine Jugend-Ecke für junge Leute bis 15 Jahre sowie optional einen Trimm-Dich-Pfad für Senioren. Christian schlägt für die Bestückung des Kinder- und Jugend-Areals unter anderem einen Rodelberg mit Rutsche und Seilbahn, einen eingezäunten Sandkasten mit Federwipper und ein Multikletter- und Spielgerät vor. Die Gesamtkosten liegen nach seiner Schätzung ohne den Senioren-Park bei etwa 167.000 Euro. Die Fachgruppenleiterin Stadtentwicklung Annette Krzok wird sich des Entwurfes annehmen. Probleme mussten die Räte und die beteiligte Projektgruppe des Foucault-Gymnasiums für die Arbeit an ihrer Videoreihe einräumen. In mehreren Kurzfilmen sollen sich Unternehmen des Lausitzer Seenlandes als Ausbildungs- und Arbeitgeber vorstellen. Mit den Präsentationen möchten die Jugendstadträte ihren Altersgenossen das Potenzial ihrer Heimat aufgezeigt und so der demografischen Entwicklung etwas entgegen stellen. Leider ließe die Bereitschaft der Unternehmen zur Mitarbeit vielfach zu wünschen übrig, berichtete Marija Skvoznikova. Sie bekämen auf Anfrage kaum eine Drehgenehmigung. Überhaupt sehe man von Seiten mancher Geschäftsleitung keine Notwendigkeit, in dieser Form für sich und die Region zu werben. Vielleicht könne etwas mehr Unterstützung und Nachdruck von Seiten der Stadt hilfreich sein, sagt die Jugendstadtratsvorsitzende. M. FürstJugendstadtrat Christian Gröbe. Foto: Mandy FürstIn der Sitzung des Jugendstadtrates Hoyerswerda am vergangenen Montag taten sich einmal mehr Diskrepanzen auf. Während die Vorhaben wachsen, ist das Gremium sechs Köpfe kleiner…

weiterlesen