Spielhallen ohne Erlaubnis offen?

Dresden, einst Bollwerk gegen Luther

Dresden. Am 31. Oktober wird auf dem Neumarkt ein großes Reformationsfest gefeiert. Genau 500 Jahre zuvor hat Martin Luther seine 95 Thesen an die Kirchentür in Wittenberg genagelt. Kurz zuvor war er sogar zweimal in Dresden, doch hier stand man dem Reformator erst einmal skeptisch gegenüber.

