Sonderführung zum 12. SemperOpernball:

Görlitzer Kantinenlesen #72

Görlitz. Und wieder eine ganz neue Konstellation beim Görlitzer Kantinenlesen: Zur Januar-Veranstaltung kommen neben Kantinenlesen-Erfinder Dan Richter und den beiden schon recht Görlitz-erfahrenen Autoren Jochen Schmidt und Spider mit der Rap-Crew Medienwirksam aus Berlin-Kreuzberg auch zwei ganz neue Gesichter nach Görlitz. Letztere werden die musikalische Begleitung des Abends übernehmen. Die Jungs sind Meister des Freestyle-Rap. Aus jedem Vorschlag können sie einen Song entstehen lassen. Sie haben keine Texte vorbereitet, stattdessen entsteht alles spontan im Moment auf der Bühne. Die beiden brauchen nur einen Beat. Die Eckdaten Ort: JKZ Basta! Zeit: Freitag, 27. Januar, Einlass 20 Uhr, Beginn 21 Uhr Preis: vier Euro für jedermann Autoren: Jochen Schmidt, Spider (LSD - Liebe Statt Drogen) sowie Dan Richter (Kantinenlesen Berlin) musikalische Begleitung: Medienwirksam (Rap-Crew aus Berlin-Kreuzberg) Details zu den Künstlern Jochen Schmidt, geboren 1970 in Ost-Berlin, studierte Informatik, Germanistik und Romanistik an der Humboldt-Universität zu Berlin. 1999 erhielt er den Open-Mike-Literaturpreis der Literaturwerkstatt Berlin. Im selben Jahr gründete er die Lesebühne Chaussee der Enthusiasten mit. 2002 wurde er mit dem Publikumspreis des Steirischen Herbstes ausgezeichnet und 2004 mit dem Förderpreis zum Kasseler Literaturpreis für grotesken Humor. 2007 wurde er für den Ingeborg-Bachmann-Wettbewerb nominiert. Der Autor von Triumphgemüse" (C.H.BECK, 2000), "Müller haut uns raus" (C.H.BECK, 2002) und "Meine wichtigsten Körperfunktionen" (C.H.BECK, 2007) ist auch in der Anthologie "Chaussee der Enthusiasten" (Voland & Quist, 2006) vertreten. Im September 2008 erschien das Werk "Schmidt liest Proust". Später folgten die Kurzgeschichtensammlung „Weltall. Erde. Mensch.“ (2010) , das literarische Alphabet „Dudenbrooks.“ (2011), der Roman „Schneckenmühle“ (2013), der Reise-Essay „Gebrauchsanweisung für Rumänien“ (2013), der Nachdruck der gleichnamigen FAZ-Serie „Schmythologie“ (2013) und schließlich die Bücher „Drüben und drüben“ (mit David Wagner; 2014), „Der Wächter von Pankow“ (2015), „Gebrauchsanweisung für Ostdeutschland“ (2015), „Ballverliebt - Texte zum Fußball zu historischen Amateuraufnahmen aus der Sammlung Jochen Raiß“ (2016) und „Zuckersand“ (2017). Weiterhin ist Jochen Schmidt aktives Mitglied der deutschen Autorennationalmannschaft (Autonama). Mehr Infos: jochen-schmidt.blogspot.de Spider, geboren 1971 als Andreas Krenzke in Berlin-Hohenschönhausen, absolvierte von 1987 bis 1990 eine Ausbildung und wurde Facharbeiter für BMSR-Technik. Später studierte er Physik und Geografie. 1996 gründete er mit anderen die Berliner Lesebühne "Supernova", die später "Ein Keller Buntes" und heute „LSD – Liebe Statt Drogen“ heißt. Von nun an betätigte er sich als Schriftsteller. Im Jahr 2000 wurde er bei den „Surfpoeten“ aufgenommen. Es folgten Auftritte in Klubs, Theatern, Bars und Goethe-Instituten überall in Deutschland, aber auch in der Schweiz, Frankreich, den Niederlanden und Dänemark. Er schrieb auch Kolumnen für mehrere Tageszeitungen, etwa die Berliner Zeitung. Daneben tritt er als Gast bei anderen Berliner Lesebühnen, in Kabaretts und Comedy Clubs auf. Auf sein erstes Buch „Im Arbeitslosenpark“ (2006) folgten mittlerweile „Imbiss wie damals“ (2008) sowie „Die letzte WG von Prenzlauer Berg“ (2014). Mehr Infos: www.andreaskrenzke.de Dan Richter, geboren 1968 in Berlin, ist Schriftsteller, Bühnenkünstler und seit 1999 Autor. Auf sein Konto gehen Veröffentlichungen in verschiedenen Tageszeitungen, Literaturzeitschriften und Anthologien. Dan Richter ist Mitbegründer und Autor der wöchentlichen Literaturshows Chaussee der Enthusiasten (1999 bis 2015) und Kantinenlesen (seit 2000) – die derzeit erfolgreichste regelmäßige Literaturveranstaltung Berlins. 2001 begründete er die Improvisations-Ensembles „Foxy Freestyle“; „Paula P.“, „Die Bö“ und „Berliner Dunkeltheater“, von 2001 bis 2003 war er auf Poetry Slams in Berlin, München, Hamburg, New York, Boston und Chicago zu erleben. Weiterhin ist Dan Richter seit 2002 Improvisationslehrer und –theoretiker, Co-Autor des Buches „Chaussee der Enthusiasten“ und der Zeitschrift „Brillenschlange“ und Übersetzer des Buches „Das Tao der Kreativität“ („Free Play“) von Stephen Nachmanovitch. Mehr Infos: www.danrichter.de Details zum Musikprogramm mit Medienwirksam Eno heißt Eno und Jan heißt Jan, zusammen sind sie Medienwirksam, Meister des Freestyle-Rap. Aus jedem Vorschlag können sie einen Song entstehen lassen. Sie haben keine Texte vorbereitet. Alles entsteht spontan im Moment auf der Bühne. Sie brauchen nur einen Beat. Eno Wohlgemuth ist im Übrigen das erste Kind, dass 1981 in einem besetzten Haus geboren wurde. In seinen Texten thematisiert er auch die Vergangenheit der Straße in Zeilen wie „Was ist das Vermächtnis von 68, durchquatsche Nächte und immer noch kein Ende“. Tatsächlich könnte er kaum direkter mit der Polit-Rock-Generation verbunden sein. Mehr Infos: www.medienwirksam.de Hintergrundinformation Die gesamte Veranstaltungsreihe ist ein Ableger des Kantinenlesens in Berlin. In der Hauptstadt gibt es verschiedene Lesebühnen, die an unterschiedlichen Wochentagen stattfinden und bei denen Berliner Autoren ihre Texte lesen. Das Best Of daraus ist das Kantinenlesen, das seit dem Jahr 2000 jeden Sonnabend in der Kulturbrauerei stattfindet – und zwar in der Alten Kantine, die für den Namen der Veranstaltungsreihe verantwortlich ist. In Berlin spricht das Kantinenlesen ein aufgeschlossenes Publikum von 16 Jahren bis ins Rentenalter an. Unterstützt durch die Sparkasse Oberlausitz-Niederschlesien und die Stadt Görlitz, gibt es seit dem Jahr 2008 mit dem Ableger für Literaturinteressierte jeden Alters eine regelmäßige literarische Veranstaltungsreihe mit wechselnden Autoren in Görlitz.

